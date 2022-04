NCIS 19 torna su Raidue prima della pausa: trama 8 aprile e nuova programmazione

Prima pausa stagionale per il poliziesco: il prossimo appuntamento è fissato il 22 aprile

Questa sera, venerdì 8 aprile, la seconda rete trasmetterà un nuovo episodio, l’ottavo della diciannovesima stagione, di NCIS. Il famoso poliziesco, ormai orfano del suo protagonista, terrà compagnia al pubblico italiano con la puntata intitolata “Il pacificatore”. L’appuntamento di questa sera, tuttavia, sarà l’ultimo prima della pausa fissata il 15 aprile. Come accade ogni anno, infatti, la serie tv resa celebre dalla magistrale interpretazione di Mark Harmon si stopperà in concomitanza con le festività pasquali. La programmazione, però, riprenderà regolarmente il 22 aprile, come sempre a partire dalle 21:20, con il nono episodio e come sempre in coppia con una nuova puntata dell’ultimo spin-off nato dal franchise: NCIS: Hawai’i.

Anticipazioni NCIS 19: Alden Parker e la squadra indagano sulla misteriosa morte di un tenente

In attesa di affrontare la prima pausa stagionale, come anticipato nel primo paragrafo, i telespettatori italiani della serie tv targata CBS potranno assistere all’ottavo episodio della diciannovesima stagione. Le anticipazioni provenienti dall’America assicurano, infatti, che anche l’appuntamento odierno si rivelerà ricco di colpi di scena entusiasmanti. In particolare, la squadra, adesso guidata dal nuovo agente speciale Alden Parker, interverrà per individuare i responsabili dell’omicidio di Victor Bateson, un tenente della marina ritrovato cadavere all’interno di un’auto abbandonata presso un poligono di tiro. Se inizialmente i principali sospetti si concentreranno sull’ex moglie, con la quale l’uomo aveva affrontato una separazione a dir poco burrascosa, la verità sull’omicidio si rivelerà ben più complessa e articolata.

Kasie Hines in crisi nella puntata di questa sera: il prezioso intervento di Jessica Knight

Infine, le anticipazioni sulla puntata di stasera di NCIS 19 svelano che un ruolo di primo piano sarà riservato anche a Kasie Hines. La donna, come sempre preziosa spalla di Jimmy Palmer, mostrerà infatti un atteggiamento fuori dal comune che insospettirà i colleghi. Sempre più provata dai rischi derivanti dal lavoro, la specialista forense rifletterà sulla possibilità di acquistare un’arma. Il supporto di Jessica Knight, ormai elemento sempre più caro al gruppo, finirà tuttavia per far maturare in Kasie nuove ed importanti consapevolezze.