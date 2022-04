Nero a metà 3, anticipazioni terza puntata 18 aprile: Malik in crisi, Alba…

Puntata lunedì 18 aprile: Malik trascura Monica, Alba esce con un altro

Nuovo imperdibile appuntamento con Nero a Metà 3. La serie tv, coproduzione Rai Fiction e Cattleya con la regia di Claudio Amendola, riserverà non poche sorprese al pubblico di Rai1 con la terza puntata. Il nuovo appuntamento, di lunedì 18 aprile alle 21,25 sulla prima rete, mostrerà due episodi intitolati “Nei suoi panni” e “Un uomo”. Oltre al giallo ci sarà spazio anche per la trama rosa. In particolare il vice ispettore Soprani farà fatica a far decollare la sua storia con Monica e a considerarla come compagna. La coppia sarà in crisi, mentre la figlia di Carlo Guerrieri inizierà a uscire con Federico, con cui condivide anche un rapporto professionale. Intanto proseguiranno le ricerche di Clara dopo quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti un rapimento.



Anticipazioni Nero a metà 3, prossimo episodio: Carlo Guerrieri risolve un caso difficile

La nuova puntata della serie tv di Rai 1 con protagonista Claudio Amendola partirà proprio dall’indagine sul ladro che è stato ucciso sotto casa di Alba. Mentre Carlo Guerrieri sarà sempre più convinto che dietro il crimine si nasconda la mano di Pugliani, in realtà le prove contro di lui scarseggeranno. Sarà un agente della narcotici a portare l’ispettore sulla strada giusta. Il collega identificherà la vittima: Spartaco Mattei noto anche con il nome di Suleyman. Il clima sarà ancora molto teso in commissariato. Omicidi, misteri e drammi personali continueranno ad essere gli ingredienti anche della nuova puntata della serie tv dell’ammiraglia Rai.

Spoiler 3^ puntata fiction con Claudio Amendola: una scomparsa misteriosa e un terribile omicidio sconvolgono tutti

Intanto mentre Monica continuerà ad essere gelosa del compagno, Malik Soprani, il vice ispettore affiancherà Carlo nelle indagini sulla scomparsa di una professoressa di liceo. Saranno proprio i suoi studenti a presentarsi in commissariato per denunciare il fatto. La figlia di Guerrieri intanto sarà sempre più intima con Federico, con il quale condividerà l’evolversi delle indagini sulla scomparsa della madre, che il padre non ha trovato per un soffio nello scorso episodio. Nella terza puntata di Nero a metà 3 un altro crimine sconvolgerà tutti: la morte di un notaio trovato privo di vita in periferia. Le prime indagini faranno pensare che dietro l’omicidio ci sia un pirata della strada, ma la verità sarà un’altra. L’appuntamento perciò con i misteri della prossima puntata della serie tv poliziesca è per lunedì 18 aprile in prima serata su Rai1.