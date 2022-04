Nero a metà 3 spoiler: Angela Finocchiaro svela dettagli inediti su Giovanna

Angela Finocchiaro rompe il silenzio sulla fiction di Rai1 e svela dettagli inediti sulla sua Giovanna

Questa sera, lunedì 11 aprile, andrà in onda la seconda puntata di Nero a metà 3 e nel cast tra i ruoli più secondari c’è anche quello del medico legale Giovanna Di Castro. Ad interpretare questo personaggio sopra le righe e particolare c’è Angela Finocchiaro che, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha svelato dei dettagli inediti sul suo personaggio.

“È una donna tanto brillante quanto strana che dice tutto quello che le passa per la testa. Ma in lei ho messo qualcosa di me, del mio carattere è questo il bello del fare l’attrice”

ha rivelato l’artista che non ha sicuramente bisogno di presentazioni.

Doppio ruolo per Angela Finocchiaro in ben due fiction targate Rai: differenze tra i due personaggi

Non solo su Rai1, l’attrice la vediamo anche ogni mercoledì sera nei panni dell’algida Nice Zignoni in Volevo fare la rockstar 2. E, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimana, i due personaggi a parere della Finocchiaro sono molto diversi tra di loro. Giovanna di Nero a metà 3 è una donna strana e brillante mentre il personaggio della serie di Rai2 è molto diverso.

“Nice è una donna d’affari austera ma dal cuore tenero”

ha ammesso l’attrice che poi ha aggiunto come in questa stagione la donna sia alle prese con l’adolescenza delle nipotine Emma e Viola e con i contrasti con la nuora Olivia e soprattutto la consuocera Nadia. Insomma si tratta di due ruoli diversi ma egualmente entusiasmanti magistralmente interpretati da una delle artiste italiane più brave e simpatiche.

Nuovi progetti per l’attrice oltre Nero a metà 3 e Volevo fare la rockstar 2

E non è finita qui perché l’attrice presto la vedremo anche in altri progetti oltre alle due serie su citate, una in onda proprio questa sera con la 2^ puntata. Innanzitutto sarà protagonista al cinema al fianco di Diego Abatantuono Il mammone e poi sarà anche al teatro con il suo spettacolo Ho perso il filo in cui rivisita in chiave comica i grandi miti greci. Ed a tal proposito la Finocchiaro ha concluso: “Amo divertire e penso che ce ne sia molto bisogno dopo il dramma della pandemia. Noi italiani riusciamo a riprenderci in fretta dalle nostre disgrazie grazie al senso dell’umorismo è una nostra qualità nazionale.”