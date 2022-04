Noi ultima puntata, Livio Kone anticipa: “Stasera tanti di colpi di scena”

Da noi a ruota libera, l’attore di Daniele dà delle anticipazioni sul finale della fiction di Rai1: “Colpi di scena”

Francesca Fialdini anche oggi nel suo talk su Rai1 ha avuto molti ospiti tra cui Livio Kone giovane attore lombardo che in queste settimane abbiamo visto nel ruolo di Daniele in Noi, la cui ultima puntata andrà in onda proprio stasera. La fiction di Rai1 ruota attorno alla famiglia Peirò capitanata da Pietro e Rebecca, i genitori, ai quali si intrecciano le storie dei tre figli dalla nascita fino all’età adulta Caterina, Claudio e Daniele. E proprio l’attore che impersona quest’ultimo, nel programma di Rai1 ha invitato tutti a seguire il gran finale della serie, senza sbilanciarsi troppo ha ammesso:

“Grandi colpi di scena questa sera.”

Livio Kone fa un’amara confessione da Francesca Fialdini: “Ho subìto del razzismo”

L’attore che impersona Daniele nella fiction Noi è un giovane italiano di colore e per questo durante la sua vita sia privata che professionale ha subìto degli episodi di razzismo. Dal passeggero in un mezzo pubblico che si alza qualora lui gli si siede vicino a persone che si stupiscono che lui parli perfettamente italiano. Durante la sua intervista a Da noi a ruota libera Livio Kone ha confessato amareggiato:

“Mi offrivano sempre ruoli negativi o su immigrati e addirittura una volta mi hanno detto che non ero abbastanza nero non tanto per il colore ma per i tratti somatici marcati che non rientravano nei loro stereotipi.”

Adesso però sotto quest’aspetto le cose stanno cambiando.

Anticipazioni Noi: questa sera il gran finale di stagione della serie di Rai1

È tutto pronto quindi per l’ultima puntata della fiction di Rai1 remake della statunitense This is us e sapremo cosa succederà ai vari protagonisti non è certo se ci sarà una seconda stagione perché purtroppo non ha registrato degli ottimi ascolti. L’attore nel programma della Fialdini ha concluso l’intervista rivelando cosa gli ha lasciato questa importante esperienza: “L’esperienza di Noi mi lascia dolore perché finisce ma anche tanta gioia e amore che sto riscontrando da parte delle persone, mi son trovato bene con tutti quanti dal cast a tutte le persone che ci lavorano”