Nunzia De Girolamo, retroscena mai svelato: “Volevano affidarmi Detto Fatto, ma…”

Nunzia De Girolamo svela un retroscena per la prima volta: “Volevano affidarmi la conduzione di Detto Fatto”

Donna politica in passato, bravissima conduttrice oggi. Nunzia De Girolamo si è concessa in una interessante intervista a Blogo dove ha ripercorso le tappe che l’hanno portata dall’abbandono del suo primo mondo fino all’abbraccio totale al piccolo schermo, dove oggi la presentatrice partenopea sguazza alla grande e ha dimostrato eccome di saperci fare. E il suo talento non è certo passato inosservato ai vertici Rai, tanto che per la De Girolamo è stata messa sul piatto una proposta veramente molto ghiotta e allettante: la conduzione del noto programma di Rai Due Detto fatto.

Qualcuno mi disse che avrei potuto fare Detto Fatto. Ecco, Detto Fatto è un programma lontanissimo da me, anche per i miei interessi. Linea Bianca e Linea Verde potevano invece essere un’ipotesi percorribile e ci fu anche una mezza proposta

ha rivelato la presentatrice a sorpresa.

Nunzia De Girolamo chiarisce sulle critiche: “Le accetto, ma non i pregiudizi”

Lavorare in tv sottopone ad uno stress psicologico particolarmente spinoso. Nunzia De Girolamo però è una conduttrice e ancora prima una donna dalle spalle larghe, in grado di comprendere quali siano le critiche costruttive e quelle meno alle quali tutti i volti televisivi sono esposti. C’è una cosa della quale Nunzia De Girolamo, conduttrice di Ciao Maschio, non vuole sentir parlare: “Le critiche io le ho sempre accettate, non accetto però il pregiudizio. È giusto che ognuno faccia il proprio mestiere e io rifletto su tutte le critiche costruttive che mi vengono fatte da giornalisti e critici televisivi” ha svelato la presentatrice a Blogo – .

Nunzia De Girolamo si apre: “L’ascolto è una delle mie qualità”

Nunzia De Girolamo, che poche settimane fa si è raccontata a cuore aperto in una intervista a Lanostratv.it, parlando a Blogo si è soffermata sulle sue caratteristiche. C’è un pregio in particolare che tutti notato riguardo alla presentatrice di Ciao Maschio: “L’ascolto è una qualità che riconosco tutti quelli che lavorano con me, compreso il direttore Stefano Coletta”.