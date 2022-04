Oggi è un altro giorno, incidente: Patrizia De Blanck caduta dalle scale

Scritto da Emanuele Fiocca , il Aprile 21, 2022 , in Personaggi Tv

Patrizia De Blanck: piccolo incidente in casa prima dell’ospitata nel programma di Serena Bortone

Si è aperta con l’intervista della famosa contessa, con sua figlia Giada De Blanck, la puntata di Oggi è un altro giorno che Serena Bortone ha condotto su Rai1 questo pomeriggio, giovedì 21 aprile 2022. Patrizia è però entrata in studio un po’ zoppicando, a braccetto con Massimo Cannoletta e Samuel Peron, spiegando:

Per salvare il mio cane sono caduta dalla scala.

Spiazzata, Serena Bortone le ha subito chiesto: “Quando’è successo?”, e la De Blanck ha risposto: “Poco fa, prima di venire qua. C’erano tre cani sulle scale, per loro mi sono rovesciata… per un uomo, però, non lo avrei fatto” ha poi ironizzato. “Ti è andata bene però, guarda che bei ragazzi che ti accompagnano” ha commentato la conduttrice.

Patrizia De Blanck a Oggi è un altro giorno: “Ringrazio per essere arrivata a questa età”

Pochi minuti dopo, raccontando un po’ la sua vita, la contessa nella trasmissione di Serena Bortone ha ricordato gli anni vissuti tra Roma, Londra e Montecarlo, ironizzando: “La mia vita l’ho vissuta al massimo, molti dei miei amici sono già morti. Quando morirò io si chiuderà un’epoca…”.

Morire è una cosa normale… ringrazio per essere arrivata a questa età. L’unico dispiacere sarà per me il grande dolore che darò a mia figlia

ha dichiarato subito dopo, interrotta dalla conduttrice che le ha detto: “Non parliamo di morte! Hai una vita meravigliosa e ci allieti con i tuoi racconti perchè sei sempre ironica”.

Giada De Blanck commossa per il ricordo del papà: “Volete farmi piangere subito…”

Nella seconda parte dell’intervista è arrivata in studio anche la figlia Giada, come abbiamo accennato nel primo paragrafo, la quale, ricordando il padre, ha sfiorato la commozione.

Quando è morto si è verificata una coincidenza molto strana: mentre lo stavano portando via, in qualcuna delle case vicine è partita la canzone che avete appena mandato in sottofondo, ecco perchè mi emoziona sempre

ha dichiarato, aggiungendo: “Per me quella volta sentire quella canzone è stato un segnale, la dimostrazione che lui ci sarà sempre e mi amerà sempre”.