Ore 14, violento scontro tra due ospiti: Milo Infante costretto ad intervenire

Roberta Bruzzone si scontra violentemente con un’ospite di Ore 14: “C’è un limite a tutto!”

È andata in scena una violenta lite tra Roberta Bruzzone e Antonella Boralevi nella puntata di oggi, martedì 12 aprile, del programma che Milo Infante conduce ogni pomeriggio su Rai2. Nel dettaglio, tra i vari casi di cronaca si è parlato anche del violento omicidio commesso a Forlì e la nota criminologa dopo un servizio trasmesso ha cominciato a tratteggiare il profilo psicologico dell’uomo che ieri ha preso a martellate la vicina e poi ha tentato di accoltellarsi all’addome. La versione della criminologa, tuttavia, non ha convinto la scrittrice e da lì è partito un violento botta e risposta con la prima che è sbottata:

“Io sono psicologa abilitata da oltre vent’anni, basta? Lei che cosa fa? Cosa ha studiato? C’è un limite a tutto!“

Milo Infante costretto ad intervenire per placare due ospiti del suo programma: “Usciamo dal contenzioso”

Durante tutta la puntata di Ore 14 Roberta Bruzzone ed Antonella Boralevi si sono scambiate delle frecciate. Ha esordito quest’ultima invitando la criminologa prima a stare zitta dicendole proprio: “Stai zitta, non mi rispondere” e poi alla replica della criminologa:

“Lei faccia quello che deve fare lei, abbia pazienza, continui a scrivere libri. Mentre sulle valutazioni psichiatriche faccia intervenire chi sa di cosa parla”

la scrittrice a questo punto ha ribattuto: “Non a lei che non credo sia laureata in psicologia o psichiatria.” E invece, ovviamente, la criminologa una laurea ce l’ha e per questo ha replicato come sopra detto in maniera molto seccata e infastidita. I toni tra le due donne si sono alzati talmente tanto che alla fine il conduttore è stato costretto ad intervenire per placare gli animi.

“Usciamo da questo contenzioso fine a se stesso.”

ha concluso passando poi subito la linea al servizio successivo.

Ore 14 va in pausa da giugno: quale programma potrebbe sostituirlo

Il programma di Milo Infante va in onda su Rai2, come si deduce dal titolo, a partire dalle 14.00 per lasciare spazio alla trasmissione di tutorial della Guaccero. Tuttavia a giugno il palinsesto di Rai3 subirà dei cambiamenti ad al suo posto potrebbe arrivare un programma storico della Rai1. Nel frattempo, per quanto riguarda invece gli ascolti le puntate viaggiano intorno al 4.5% di share con una media telespettatori di 600.000 circa.