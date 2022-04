Oroscopo Ada Alberti del weekend, 9-10 aprile: previsioni amore-lavoro-fortuna

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 8, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni zodiacali a Pomeriggio 5 per i primi quattro segni

Al termine della trasmissione di Barbara d’Urso c’è stata la rubrica dell’oroscopo di Ada Alberti e si inizia con il primo gruppo di quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: partiranno per il weekend insieme ad amici e parenti. Però si stancheranno molto, quindi non dovranno assolutamente esagerare, specialmente nella giornata di sabato.

TORO: saranno molto creativi in questo fine settimana, ma non tutti saranno d’accordo con le loro idee. Occhio alle critiche.

GEMELLI: favoriti i contatti. Devono curare le pubbliche relazioni. Anche gli affari vanno curati. Occhio però ai soldi, mi raccomando.

CANCRO: la Luna attraverserà anche il loro segno zodiacale. Attenzione a non polemizzare in casa per questioni economiche. Devono prendere una decisione definisca sul lavoro.

Oroscopo del fine settimana per gli altri quattro segni dello zodiaco

Si prosegue con il secondo gruppo di quattro segni secondo le previsioni del weekend (9-10 aprile):

LEONE: forse aspettano una risposta da tanto tempo, è possibile. Ma ancora non arriva. Occhio ai pettegolezzi durante l’intero weekend.

VERGINE: dovranno pensare di realizzare una cosa molto importante. Devono fidarsi del loro fiuto in questo fine settimana.

BILANCIA: occhio a non polemizzare con un collega e non devono ascoltare tutto quello che proporranno loro perché qualche bugia è sempre dietro l’angolo.

SCORPIONE: grandi avventure grazie a questa Venere favorevole. Attenzione a non andare troppo su di giri.

Ada Alberti svela le stelle di sabato 9 e domenica 10 aprile: previsioni amore-lavoro-fortuna

L’astrologa di Canale5 ha svelato, oltre all’oroscopo della settimana, anche cosa dicono le stelle per quel che concerne l’amore, il lavoro e la fortuna:

SAGITTARIO: favoriti i contatti, ma anche il lavoro part-time. Attenzione perché ci sono delle spese legate alla casa.

CAPRICORNO: polemiche e polemiche con il partner. Devono fare molta attenzione.

ACQUARIO: viaggeranno, si sposteranno più del solito in questo fine settimana, ma c’è anche tanta stanchezza. Devono fare molta attenzione al partner nel corso della giornata di domenica.

PESCI: devono riflettere in merito a un progetto che stanno realizzando. E devono anche rivedere un piano di lavoro. L’astrologa chiede loro di fare molta attenzione.