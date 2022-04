Oroscopo del weekend, Ada Alberti: le previsioni del 23 e 24 aprile

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 22, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco svelate a Pomeriggio Cinque

Sul finire della trasmissione di Barbara d’Urso l’astrologa Ada Alberti ha svelato cosa succederà nel weekend secondo le stelle dei primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: i nati sotto questo segno dovranno fare attenzione perché un segreto rischia di venire fuori.

TORO: se vogliono vivere una serata piacevole allora devono passarla proprio questa sera. Dovranno anche pensare un po’ alla casa e alla famiglia.

GEMELLI: potrebbero riscontrare qualche intoppo e piccoli imprevisti se si metteranno in viaggio.

CANCRO: ci saranno delle novità per quel che riguarda la sfera professionale. Favorite le nuove collaborazioni lavorative e anche i progetti di coppia. Incontri molto sensuali per i single.

Ada Alberti, quali sono i segni più fortunati? Le previsioni del fine settimana

L’oroscopo del weekend, 23-24 aprile, per gli altri quattro segni: quali saranno i più fortunati in amore e sul luogo di lavoro?

LEONE: novità per quel che concerne l’attività lavorativa. Ma dovranno impegnarsi davvero tanto se vorranno cogliere gli obiettivi.

VERGINE: dovrebbero prendere delle decisioni in merito al rapport di coppia. Nuovi incontri per i single.

BILANCIA: ci sono delle novità in mezzo alle finanze. Devono fare un bilancio sulle entrate e le uscite. Devono valutare bene un investimento che devono fare.

SCORPIONE: potrebbero vivere una serata piacevole stasera. Incontri. Amicizia che potrebbe diventare qualcosa di più. Meglio pensare di più a loro stessi, oltre che al partner.

Previsioni del weekend (sabato 23 e domenica 24 aprile) per l’ultimo gruppo di segni

Infine gli ultimi quattro segni dello zodiaco secondo le stelle del fine settimana senza la fortuna negli incontri sentimentali.

SAGITTARIO: ci sono novità in merito alle finanze. Qualche entrata di denaro, ma devono fare molta attenzione a non spendere troppo in questo periodo.

CAPRICORNO: bellissima serata da vivere quella di stasera, in vista del fine settimana. Molto bene gli incontri sentimentali. Domenica non devono spendere troppo, però.

ACQUARIO: i nati sotto questo segno potrebbero valutare un nuovo progetto di lavoro che darà loro un grande successo in seguito.

PESCI: sicuramente ci sono delle novità che arrivano da lontano. Una sarà davvero piacevole, secondo l’astrologa di Canale5.