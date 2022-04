Oroscopo di Mauro Perfetti della settimana: previsioni fino al 24 aprile

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 18, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo della settimana fino a domenica 24 aprile: previsioni su amore e lavoro dei primi quattro segni

Sempre dal sito LePresse.it riportiamo degli stralci sull’oroscopo di Mauro Perfetti fino al 24 aprile. Vediamo subito cosa dicono le stelle per i primi quattro segni concentrandosi su amore e lavoro.

ARIETE: Settimana ricca di giornate favorevoli, per chi è solo buone opportunità mentre chi è in coppia rinforzerà la complicità con il partner, nel lavoro gettate le basi per progetti a lungo termine;

TORO: Atmosfera più leggera e spensierata, momento favorevole per muoversi con disinvoltura tra affetti e amore, nel lavoro potrete uscire dalle crisi sbaragliando gli invidiosi;

GEMELLI: Forse un po’ di insoddisfazione, coppie in crisi a rischio, nel lavoro la gestione degli impegni si preannuncia frenetica e forse poco generosa di soddisfazioni;

CANCRO: Settimana non offre delle giornate eclatanti, la complicità nella coppia lieviterà, nel lavoro gli impegni gireranno nel verso giusto.

Mauro Perfetti svela cosa dicono le stelle per tutti i segni zodiacali: previsioni della settimana

L’oroscopo della settimana del noto astrologo, integralmente visibile sul sito su menzionato, continua con le previsioni degli altri quattro segni dello zodiaco.

LEONE: La settimana si apre sotto il segno dell’amore e della fortuna, per chi è solo ci saranno delle sorprendenti opportunità, nel lavoro la gestione degli impegni procede al rallentatore ma non sarà ferma;

VERGINE: Settimana piena di incomprensione nelle relazioni, tutto verrà messo in discussione, nel lavoro non prendete decisioni importanti sull’onda dell’emotività;

BILANCIA: Le stelle vi aiuteranno a prendere in mano le redini della vostra vita affettiva, nel lavoro ci possono essere delle gratificanti sorprese che lasciano intravedere delle fortunate opportunità;

SCORPIONE: Settimana con atmosfera molto più leggera, per i cuori solitari si intravedono delle generose opportunità, nel lavoro si intravedere un congeniale momento per rendere le idee vincenti.

Oroscopo della settimana fino al 24 aprile: cosa succederà agli ultimi segni

Le previsioni di Mauro Perfetti fino al 24 aprile svelano anche cosa dicono le Stelle sull’amore e sulla fortuna degli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Da Marte potrete trovare la forza per chiudere un rapporto in crisi da tempo, nel lavoro il ritmo degli impegni di lavoro, si prospetta frenetico e snervante fino a far vacillare l’attenzione e la concentrazione richieste;

CAPRICORNO: La settimana non presenta nessuna Luna Storta è già questa è una buona notizia, rapporti di coppia complici e nel lavoro avrete modo di farvi valere con geniali e inaspettate ispirazioni;

ACQUARIO: Settimana favorevole per prendere in mano la vostra vita, nel lavoro la gestione degli impegni potrebbe risentire di qualche rallentamento;

PESCI: Sfruttate le giornate favorevoli che vi saranno concesse per andare alla ricerca dell’anima gemella, nel lavoro preparatevi a far vedere a tutti chi siete e cosa sapete fare.