Oroscopo di Mauro Perfetti: previsioni della settimana 8-14 aprile a Detto Fatto

Mauro Perfetti e le previsioni astrologiche a Detto Fatto: i segni più fortunati dall’8 al 14 aprile

Anche nella puntata di oggi del programma di Bianca Guaccero il noto astrologo ha fornito l’oroscopo della settimana di tutti i 12 segni zodiacali soffermando su amore e lavoro e soprattutto sulle giornate più fortunate.

ARIETE: Hai davanti una settimana che vuole essere entusiasmante, approfittane per ringiovanire la coppia o per aprire la stagione dall’amore, nel lavoro sfrutta la fortuna;

TORO: Settimana con Luna storta domenica, lunedì e martedì non impuntarti su prese di posizione affrettate ma sfruttala per capire chi ti ha deluso, sfrutta le occasioni per fare pace negli affetti e con i colleghi di lavoro;

GEMELLI: Si arricchirà la complicità nella coppia, nel lavoro la creatività e l’ingegno portano redditizie soprese;

CANCRO: Le stelle ti suggeriscono di prenderti cura di te per recuperare un po’ più di autostima e vedrai da subito i buoni risultati sia in amore che nel lavoro.

Oroscopo dell’8 al 14 aprile degli altri quattro segni: dal Leone allo Scorpione

Le previsioni di Mauro Perfetti fornite durante la puntata odierna di Detto Fatto continuano rivelando cosa riserveranno le stelle nella prossima settimana.

LEONE: Le tribolazioni hanno le ore contate preparati a festeggiare, hai sopportato interminabili prove ed ora le stelle ti forniscono opportunità fondamentali per una vera rinascita in tutto;

VERGINE: Le stelle sono pronte a farti scoprire che la vita ha tanto da offrirti, sarai invogliato a dare più respiro alla vita sentimentale, nel lavoro cerca di non beccare di ingenuità e vagli i progetti;

BILANCIA: Buona settimana per scoprire se le persone che fanno parte della tua vita progettano veramente un futuro insieme, nel lavoro avrete la giusta energia per redditizi risultati;

SCORPIONE: La luna storta dal Leone non è molto malvagia e sfruttala per capire cosa non va e adoperarti per sistemarlo, non scappare mai dalle responsabilità per scoprirti padrone della tua vita.

Mauro Perfetti previsioni incentrate su amore e fortuna: cosa dicono le stelle per la prossima settimana?

Infine l’oroscopo dall’8 al 14 aprile dell’astrologo illustrato nel longevo programma di Rai2 si conclude con le previsioni dei segni che vanno dal Sagittario ai Pesci.

SAGITTARIO: Prima parte della settimana si attiva per te regalandoti più spensieratezza negli affetti e più occasioni giuste per farti valere sul lavoro, dopo di ché tira i remi in barca;

CAPRICORNO: Con Venere di nuovo nel segno sarà impossibile resistere al richiamo dei sensi, farai ricredere quanto credono che pensi solo al lavoro, in amore un cambio di programma all’ultimo minuto potrebbe regalarti una nuova storia d’amore;

ACQUARIO: Settimana non offre giornate particolarmente eclatanti sia nei sentimenti che nel lavoro, premia le relazioni che meritano e chiudi una volta per tutti con chi ti ha deluso e sfruttato;

PESCI: Venere contribuirà ad aumentare la tua capacità a donarti senza riserve e questo ti renderà irresistibile agli occhi di chi ti vuole bene, nel lavoro l’intuito di guiderà verso le scelte giuste;