Oroscopo oggi, 6 aprile: stelle e previsioni di Paolo Fox a I Fatti Vostri

Scritto da Emanuele Fiocca , il Aprile 6, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox e l’oroscopo di oggi: previsioni e stelle dei primi quattro segni a I Fatti Vostri

Non c’è puntata de I Fatti Vostri senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che oggi, mercoledì 6 aprile 2022, come tutti i giorni nel corso della diretta gestita da Salvo Sottile e Anna Falchi ha assegnato da due a cinque stelle a tutti i segni (consultare la foto in alto).

VERGINE: si sta un po’ lottando contro gli eventi ultimamente, ma se si ragiona troppo si rischia di non stare bene; farsi scivolare le cose addosso;

CANCRO: recupero previsto nella parte finale della settimana, ora bisogna capire se i ponti con il passato sono stati chiusi o meno;

BILANCIA: se in questi giorni una scelta viene rimandata, si sbaglia; massima prudenza in amore;

SAGITTARIO: segno instabile in questo periodo; è possibile fare qualcosa di folle ma va programmato per maggio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 aprile 2022: le previsioni e le stelle di altri quattro segni

Passiamo, ora, al secondo gruppo di segni dello zodiaco, le cui previsioni dell’oroscopo del giorno Paolo Fox le ha svelate come suddetto a I Fatti Vostri.

GEMELLI: prendere le cose con filosofia oggi, c’è bisogno di distrazione;

SCORPIONE: segno che conta nel fine settimana, è importante programmare qualcosa di bello;

PESCI: la Luna storta dice che qualche pensiero strano c’è, evitare di pensare alle cose negative;

ACQUARIO: cielo di piccoli grandi vittorie ma anche di attenzione da parte degli altri e di consensi.

Oroscopo di oggi, 6 aprile, a I Fatti Vostri: Paolo Fox e le previsioni degli ultimi quattro segni

Infine, l’oroscopo di Paolo Fox del giorno relativo al terzo ed ultimo gruppo di segni zodiacali dice quanto esposto di seguito.

LEONE: entro aprile è possibile vivere una grande passione, tutto si muove in questo momento;

CAPRICORNO: segno che è molto più forte rispetto all’inizio della settimana, quella di domenica sarà una giornata chiave;

ARIETE: essere convinti di stare nel giusto rende già più ottimisti; è possibile creare un evento positivo entro l’estate;

TORO: settimana sbilanciata all’inizio ma le energie sono state recuperate.