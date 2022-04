Oroscopo Paolo Fox del weekend: le previsioni di venerdì 22 e sabato 23 aprile

Oroscopo dei primi quattro segni zodiacali: cosa riserva loro il futuro

Si avvicina finalmente il weekend che metterà fine alla settimana quindi vediamo cosa dicono le previsioni di Paolo Fox del 22-23 aprile partendo dai primi quattro segni:

ARIETE: addio agli amanti sfuggenti, ma non mon mancano le emozioni. Domani amore in grande risalto. Cielo frenetico per la sfera professionale.

TORO: matrimoni in in crisi, anche quelli più duraturi. Domani si rimettono in gioco in amore. Troppe spese improvvise non fanno bene alla loro sfera economica.

GEMELLI: sboccia l’amore all’improvviso. Nuove strategie da elaborare sul lavoro. Domani si sentiranno molto sensuali. Troppa fatica sul lavoro.

CANCRO: agitazione in amore. Devono agire in fretta sul lavoro. Domani amore favorito dalle stelle. Voglia di ricominciare sul lavoro.

Previsioni del weekend secondo l’astrologo di Rai2: il secondo gruppo di segni

Vediamo il secondo gruppo di segni dello zodiaco analizzato dall’oroscopo del fine settimana tenendo presente amore, lavoro e fortuna negli incontri:

LEONE: potranno incontrare una bella persona. Devono recuperare le energie se vogliono essere al top della forma.

VERGINE: devono avere pazienza in questi giorni così delicati. Problema economico risolvibile. Domani piccola soddisfazione in arrivo. Luna in opposizione.

BILANCIA: non devono agitarsi troppo. C’è una lenta ripresa. Domani amore molto agitato. Tanta voglia di fare, ma sono deconcentrati, è normale visto il periodo frenetico.

SCORPIONE: ondata d’amore improvvisava e favoriti i lavori autonomi. Domani tanti momenti indimenticabili tutti da vivere. Combinazione favorevole sul lavoro.

Paolo Fox svela cosa indicano le stelle per venerdì 22 e sabato 23 aprile

Infine ecco cosa indicano le stelle del giorno e domani sempre secondo le sue attente previsioni astrali:

SAGITTARIO: scontro con il partner e poi devono avere massima prudenza sul luogo di lavoro. Domani possono dichiararsi a qualcuno. L’incertezza è il lato economico.

CAPRICORNO: tensioni in amore che se ne vanno. Eliminano i rami secchi. Domani favoriti gli incontri. Devono prendere una decisione definitiva sul lavoro.

ACQUARIO: delusioni d’amore in arrivo. Devono darsi da fare sul lavoro. Domani saranno stanchi di un rapporto. Non devono strapazzarsi troppo.

PESCI: l’amore torna favorito. C’è della tensione nervosa. Domani giornata intensa per l’amore. Non devono fare sforzi eccessivi, dice l’astrologo.