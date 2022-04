Oroscopo Paolo Fox weekend e settimana: previsioni dal 9 al 15 aprile 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Aprile 6, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox: previsioni oroscopo del weekend e della settimana fino al 15 aprile, primi quattro segni

Si avvicinano il weekend e la settimana prossima perciò, sfogliando le pagine dell’ultimo numero di DiPiùTV, uscito in edicola ieri, riportiamo di seguito alcune indicazioni sulle prime previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox relative al periodo da sabato 9 a domenica 15 aprile, iniziando dai primi quattro segni dello zodiaco.

ARIETE: nella vita di coppia è tempo di riflessioni se c’è stata da poco una crisi; nel lavoro qualcosa sta per cambiare;

TORO: le stelle nel lavoro in questo periodo sono incerte e qualcuno potrebbe dover affrontare una questione che riguarda la casa o il denaro;

GEMELLI: gli amori che nascono in questo periodo sono difficili da gestire; nel lavoro ora mancano i referenti;

CANCRO: per i single stanno per arrivare emozioni; nel campo della professione è possibile discutere per un nuovo incarico.

Oroscopo weekend e settimana, Paolo Fox: le previsioni dal 9 aprile in poi di altri quattro segni

Passiamo, adesso, al secondo gruppo di segni zodiacali, con Paolo Fox che le previsioni dal 9 al 15 aprile 2022 le ha svelate, come suddetto, sul numero di DiPiùTV uscito in edicola ieri.

LEONE: le coppie che sono troppo lontane in questi giorni devono tornare ad accorciare le distanze;

VERGINE: i pianeti adesso portano a fare una riflessione profonda sulle capacità reali;

BILANCIA: nel campo della professione è meglio arrivare ad un accordo se ci sono state difficoltà;

SCORPIONE: le giornate di inizio settimana saranno le più conflittuali per quanto riguarda la vita di coppia.

Previsioni oroscopo Paolo Fox weekend e settimana: zodiaco 9-15 aprile degli ultimi quattro segni

Infine, l’oroscopo di Paolo Fox del prossimo weekend e della nuova settimana, relativo ai rimanenti segni, dice quanto esposto di seguito.

SAGITTARIO: periodo di attesa per il lavoro, novità in arrivo solo da maggio;

CAPRICORNO: grande cielo, per la professione, per chi ha un impegno importante;

ACQUARIO: nella vita di coppia c’è voglia di fare cose nuove; nel lavoro la seconda parte di questo mese sarà migliore;

PESCI: grande rinascita per la vita di coppia; nel lavoro, invece, sono previste interessanti novità.