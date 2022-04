Oroscopo settimana prossima, Paolo Fox: previsioni 25-29 aprile 2022

Previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox dei primi quattro segni dello zodiaco

Riprendiamo dall’ultimo numero di DiPiùTV alcune indicazioni sullo zodiaco della settimana prossima, da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, di tutti i segni, iniziando dai primi quattro. Come da tradizione, sulla rivista l’astrologo ha assegnato da 1 a 5 ‘palline’ a ciascun segno, in base a come sarà la settimana: in ordine, difficile / sufficiente / discreta / buona / fantastica.

ARIETE: settimana fantastica; dopo una crisi o preoccupazioni che ci sono state nella coppia, si può finalmente ripartire;

TORO: settimana fantastica; situazione positiva nel lavoro, ma qualcuno potrebbe decidere di cambiare vita, ruolo o azienda;

GEMELLI: settimana discreta; la stagione è ottima, professionalmente parlando, soprattutto per chi lavora in proprio;

CANCRO: settimana fantastica; in amore va tutto bene per le coppie che si amano, mentre nel lavoro non si esclude l’arrivo di una chiamata importante a metà settimana.

Paolo Fox e le previsioni astrologiche settimanali del secondo gruppo di segni dello zodiaco

Vediamo adesso, invece, l’oroscopo dal 25 al 29 aprile di altri quattro segni, tratto sempre dalla fonte menzionata sopra.

LEONE: settimana discreta; le coppie che hanno resistito a bufere negli ultimi mesi non devono perdere l’occasione di riavvicinarsi;

VERGINE: settimana discreta; se le coppie sono forti si superano tutti i problemi in questo periodo;

BILANCIA: settimana fantastica; giornate interessanti, quelle in arrivo, per fare patti d’amore;

SCORPIONE: settimana fantastica; buone novità in arrivo nel mondo del lavoro.

Oroscopo settimanale degli ultimi quattro segni: le previsioni da lunedì a venerdì

Infine, ecco cosa dicono le previsioni zodiacali di Paolo Fox dell’ultimo gruppo di segni, sempre relative ai giorni compresi tra il 25 e il 29 aprile 2022 (ricordiamo che l’astrologo ha anche rivelato alcune indicazioni sulla situazione astrale di questo fine settimana).

SAGITTARIO: settimana discreta; in amore bisogna parlare chiaro, la giornata di giovedì renderà le cose più facili da questo punto di vista;

CAPRICORNO: settimana fantastica; una buona notizia aiuterà le coppie a ritrovare un equilibrio;

ACQUARIO: settimana discreta; nel lavoro è finalmente arrivato il momento di pensare in positivo;

PESCI: settimana fantastica; recentemente la vita di coppia ha visto sobbalzi, ma ora c’è la convinzione che si può stare meglio.