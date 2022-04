Oroscopo settimanale fino al 12 aprile 2022: le previsioni di Antonio Capitani

Oroscopo della prossima settimana dal 6/7 al 12 aprile 2022 di Antonio Capitani: le previsioni

Ieri è uscito l’ultimo numero del magazine Vanity Fair con in copertina Laura Pausini, la quale ha parlato del suo nuovo film in streaming su Prime Video, della sua vita in generale e dei suoi progetti futuri. All’interno del periodico c’è ovviamente anche l’oroscopo dei prossimi sette giorni fino a martedì 12 aprile di Antonio Capitani. Adesso vediamo quali sono le previsioni dell’astrologo inerenti ai primi quattro segni dello zodiaco presi in considerazione.

ARIETE: la vostra concretezza è ormai un must e non vi tradirà mai.

LEONE: cercate di adoperare l’intelligenza per superare determinate avversità.

SAGITTARIO: le vostri doti in pubbliche relazioni vi torneranno molto utili. Evitate però di essere troppo sdolcinati.

TORO: questo è un ottimo periodo per fare progetti a lungo termine.

Oroscopo settimanale di Antonio Capitani: le previsioni fino a martedì 12 aprile 2022

L’oroscopo della settimana dal 6/7 al 12 aprile 2022 di Antonio Capitani pubblicato su Vanity Fair ha poi continuato con le previsioni di altri quattro segni zodiacali consultabili qui di seguito.

VERGINE: le vostre idee sono sempre una garanzia. Non fatevi prendere dal pessimismo.

CAPRICORNO: è un periodo in cui avvertite stanchezza. L’amore è al TOP.

GEMELLI: la vostra vita quotidiana vi riserverà sorprese gradite. Buttatevi alle spalle pensieri positivi.

BILANCIA: avete una grande forza in questo periodo, ma siete un po’ troppo svagati.

Oroscopo settimana Antonio Capitani dal 6/7 al 12 aprile: le previsioni sugli ultimi quattro segni dello zodiaco

Antonio Capitani ha poi concluso il suo oroscopo settimanale fino al 12 aprile 2022 pubblicato su Vanity Fair ponendo le sue attenzioni sui segni zodiacali rimasti (QUA per leggere l’oroscopo di una settimana fa di Antonio Capitani).

ACQUARIO: l’intraprendenza è dalla vostra, ma abbiate il senso della misura.

CANCRO: la fortuna vi strizza l’occhio in questo periodo. Carpe diem.

SCORPIONE: la vostra creatività non va di pari passo con la vostra forza fisica. Avete bisogno di riposo.

PESCI: periodo questo di grandi successi, soprattutto nel lavoro.