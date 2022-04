Oroscopo Simon & the stars: previsioni 11-17 aprile a Citofonare Rai2

Oroscopo Simon & the stars 11-17 aprile: i segni meno fortunati della settimana

Consueto appuntamento con l’oroscopo Simon & the stars a Citofonare Rai2 dove il noto astrologo Simon, ospitato da Simona Ventura senza Paola Perego, ha diviso i segni zodiacali in 3 categorie in base all’andamento del periodo: quelli poco fortunati (ai quali ha assegnato 1 cornetto rosso), quelli mediamente fortunati (con 3 cornetti rossi) e quelli molto fortunati (con i consueti 5 cornetti rossi). Vediamo, in questo paragrafo, le previsioni che oggi l’esperto di astri ha svelato per la nuova settimana (da lunedì 11 a domenica 17 aprile), iniziando dai primi quattro segni, quelli con 1 cornetto.

VERGINE: ci sono delle difficoltà, ma tra martedì e mercoledì potrete affrontare dei discorsi convincenti.

GEMELLI: periodo di incomprensioni, dedicate tempo al partner che potrà esservi d’aiuto.

SAGITTARIO: presto si apriranno nuove prospettive di guadagno, attenzione alle giornate di martedì e mercoledì che possono portare nervosismo.

BILANCIA: venerdì e sabato avrete modo di aggiustare un po’ le cose.

Le previsioni astrologiche dei prossimi giorni a Citofonare Rai2: come sarà la situazione?

Vediamo, ora, le previsioni settimanali dell’oroscopo dall’11 al 17 aprile 2022 rivelate da Simon a Citofonare Rai2. L’esperto di astri ha svelato il secondo gruppo di segni, quelli rappresentati da 3 cornetti:

ACQUARIO: le cose non vanno male, anzi sul lavoro ci si muove bene. C’è però grande stanchezza, potreste avere la sensazioni di avere gli occhi addosso. Bisogna rinunciare a qualcosa.

ARIETE: luna piena in opposizione nel fine settimana, potreste sentirvi un po’ con le mani legate.

LEONE: situazione non ottimale, ma non vi preoccupate, l’inizio di maggio può portare una svolta.

CAPRICORNO: avrete la possibilità di farvi notare sul lavoro, se ci sono state delusioni da martedì e mercoledì potrebbero cambiare le cose.

I segni dell’oroscopo più fortunati: ecco quali sono

In conclusione Simon & the stars ha svelato le previsioni astrologiche per quanto riguarda i segni più fortunati, quelli con cinque cornetti rossi:

CANCRO: se siete stati con il fiato sospeso da questa settimana tirate un sospiro di sollievo. Occhio all’amore, possono arrivare novità.

SCORPIONE: tornano a girare le energie, da domani abbiamo mercurio nel segno e possono arrivare novità importanti.

TORO: soldi in aumento per le persone sotto questo segno.

PESCI: alcune novità e preoccupazioni sono state toste, da questa settimana cominciate a risalire la china. Corno d’oro.