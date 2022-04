Oroscopo Simon & the stars: previsioni 25 aprile-1 maggio a Citofonare Rai2

Le previsioni dell’astrologo a Citofonare Rai2: cosa accadrà la prossima settimana?

Solito appuntamento con l’oroscopo Simon & the stars a Citofonare Rai2. Il noto astrologo, ospitato da Simona Ventura e Paola Perego, ha diviso i segni zodiacali in 3 categorie in base all’andamento del periodo: quelli poco fortunati (ai quali ha assegnato 1 cornetto rosso), quelli mediamente fortunati (con 3 cornetti rossi) e quelli molto fortunati (con i consueti 5 cornetti rossi). Vediamo, in questo paragrafo, le previsioni che oggi l’esperto di astri ha svelato per la nuova settimana (da lunedì 25 aprile a domenica 1 maggio), iniziando dai primi quattro segni, quelli con 1 cornetto.

GEMELLI: da venerdì Mercurio torna nel segno e alcune situazioni possono diventare positive.

SAGITTARIO: vi sembra di fare il conto con situazioni complicate, limitate le spese in questo periodo.

ACQUARIO: potrete ritrovarvi a fare i conti con alcuni intoppi sul lavoro, piccolezze ma siete in un periodo di nervosismo. Attenzione al fine settimana.

LEONE: siete stanchi di lottare continuamente. Non tollerate che vi venga detto come fare le cose.

Oroscopo Simon & the stars, ecco le previsioni dei segni di mezzo

Passiamo adesso a vedere le previsioni settimanali dell’oroscopo dal 25 aprile al 1 maggio 2022 rivelate da Simon a Citofonare Rai2 in unapuntata ricca di sorprese. L’esperto di astri ha svelato il secondo gruppo di segni, quelli rappresentati da 3 cornetti. In questa zona di ‘classifica’ troviamo varie novità rispetto allo zodiaco della scorsa settimana:

BILANCIA: in questo periodo non ne passate mezza. Potrete ritrovarvi in discussioni, ci sono atteggiamenti del partner che non tollerate più. I single devono aspettare la metà di maggio. Buon momento per chiedere un mutuo.

ARIETE: si parla molto di soldi in questo periodo. Difficile ottenere quello che chiedete, da metà maggio le condizioni possono però migliorare. Accettate le proposte anche sotto le vostre aspettative.

SCORPIONE: metterete delle persone alle strette nei prossimi giorni.

VERGINE: siete in periodo di esami, potrebbero arrivare colloqui, provini e test di lavoro.

Citofonare Rai2, i segni più fortunati della settimana 25 aprile-1 maggio

In conclusione poi Simon ha svelato i segni più fortunati per la settimana in partenza da domani lunedì 25 aprile, Festa della Liberazione. Ecco quelli con cinque corni:

PESCI: può essere una settimana di nuove occasioni sul lavoro.

CANCRO: c’è la possibilità di fare nuove amicizie e agganciare dei contatti importanti.

CAPRICORNO: crescono le energie, si recupera. Potrebbe arrivare una lieta notizia su condizioni di salute e soldi.

TORO: sabato arriva la luna nuova, seminate perché raccoglierete.