Ron cantante: vita privata, età, vero nome, è single o sposato, ha figli?

Ron: vita privata, anni, altezza e peso del cantante questa sera ospite a Big Show

Lo vedremo tra gli ospiti di Enrico Papi nella puntata di stasera di Big Show, alla quale prenderà parte insieme alla collega Ivana Spagna: trattasi del vincitore del Festival di Sanremo del 1996, del quale, in attesa dell’ospitata, scopriamo qualcosa sulla vita privata. Nato a Dorno, in provincia di Pavia, il 13 agosto del 1953, la sua età è di quasi 69 anni. Ha trascorso l’infanzia a Garlasco, a pochi chilometri di distanza dalla città natale, dove è cresciuto. La sua altezza dovrebbe essere di 1 metro e 63 centimetri, mentre il su peso non è noto.

Ron, vero nome, vita privata e sentimentale: il cantante non è sposato e non ha figli

Quello di Ron è un nome d’arte: il suo vero nome e cognome è infatti Rosalino Cellammare. Sulla vita sentimentale non si sa praticamente nulla, essendo molto riservato: ciò che è certo è che non è sposato e non ha figli. Su instagram ha un profilo seguito, nel momento in cui scriviamo, da circa 13.500 followers. Dal profilo in questione è tratta la foto visibile in basso, che ritrae il cantante assieme a Beppe Convertini in occasione di un’ospitata a Linea Verde:

Carriera di Ron: la vittoria al Festival di Sanremo con Tosca con “Vorrei incontrarti fra cent’anni”

Riepilogare la carriera del cantante è praticamente impossibile, motivo per il quale ci limitiamo a ricordare uno dei momenti d’oro, ossia la vittoria a Sanremo nel 1996 con il brano “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, in coppia con Tosca, nella foto in basso:

Degli altri successi, ricordiamo la scrittura del brano “Attenti al lupo”, agli inizi degli anni novanta, inciso da Lucio Dalla. Tanti i premi e i riconoscimenti che ha ottenuto nel corso della sua carriera, come i premi Lunezia, il Venice Music Awards, il premio della critica Mia Martini e il Bindi.