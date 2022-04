Soleil Sorge, le 5 cose che nessuno sa: fidanzati, scandali e litigi in tv

Soleil Sorge, opinionista de La Pupa e il Secchione Show: 5 segreti che nessuno sa

Soleil Sorge, una modella italo-americana conosciuta dal pubblico per aver partecipato a dei programmi Mediaset, attualmente veste i panni di opinionista a La Pupa e il Secchione Show. L’influencer è stata anche una concorrente di Pechino Express.

In questi anni l’ex gieffina è stata al centro del gossip, per aver avuto diverse relazioni amorose. Soleil ha dato senza ombra di dubbio scandalo quando fu beccata in compagnia di un ex tronista di Uomini e Donne, mentre durante la recente partecipazione al GF Vip 6 si è scambiata un bacio appasionato con Delia Duran. Inoltre l’ex gieffina in tv ha avuto molti litigi, tra cui quello con la conduttrice Barbara D’Urso, e anche uno con Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi e con Vera Gemma a Pechino Express.

Le storie d’amore passate di Soleil Sorge: perchè è finita la relazione con Luca Onestini

Il primo amore di Soleil Sorge si chiamava kevin, scomparso a causa di una overdose. A seguito del doloroso episodio, Soleil si è fidanzata con Nicola Ippoliti. Poi è stato il turno di Luca Onestini, ma la loro relazione si concluse dopo l’ingresso di lui al GF Vip: Soleil fu beccata con Marco Cartasegna.

Soleil Sorge ha avuto una storia con Jeremias Rodriguez: amore sbocciato all’Isola dei Famosi

Poi Soleil dopo il flirt con Gianmaria Antinolfi, intraprese una relazione con Jeremias Rodriguez: i due si erano conosciuti all’Isola dei Famosi nel 2019, e ad annunciare la rottura fu lei. Di recente invece Soleil ha vuotato il sacco sul suo misterioso fidanzato a Verissimo.

Scandalo di Soleil Sorge con Marco Cartasegna: cosa era accaduto quando Luca Onestini era al GF Vip

Durante la partecipazione di Luca Onestini all’epoca suo fidanzato, la reputazione di Soleil Sorge si fece compromettente. Furono mostrati al pubblico degli scatti con protagonisti l’influencer italo-americana e Marco Cartasegna.

Soleil Sorge, il bacio appassionato con Delia Duran: i fan del GF Vip senza parole

Dopo essere stata complice con Alex Belli, Soleil Sorge ha fatto rimanere senza parole i fan del GF Vip 6 per il bacio passionale dato a Delia Duran, la moglie dell’attore, dopo essersi lasciate alle spalle ogni dissapore passato.

Lite passata tra Soleil Sorge e Barbara D’Urso: la conduttrice l’aveva zittita

Nel 2020 Soleil Sorge ha avuto una lite accesa con Barbara D’Urso, che si era arrabbiata a Pomeriggio 5 quando lei era arrivata a minacciare di interrompere il collegamento: in tale circostanza Soleil fu prontamente zittita dalla conduttrice.