Stefania Orlando attacca Donatella Rettore per le sue dichiarazioni: “Assurdo”

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 9, 2022 , in Personaggi Tv

Donatella Rettore nella bufera, l’ex concorrente del GF Vip: “Dichiarazioni di cui fanno le spese i più fragili”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Belve, programma di Francesca Fagnani incentrato su interviste scomode e schiette a personaggi dello spettacolo. Nel dettaglio ieri è stata ospite la cantante che per le sue dichiarazioni forti e divisive sull’uso di certe parole, riportate integralmente alla fine del terzo paragrafo, è finita al centro di pesanti critiche. E tra coloro che hanno replicato duramente alle sue esternazioni c’è anche Stefania Orlando che su Instagram ha detto il suo punto di vista:

“Va tutto bene se a ricevere certe parole/insulti è una persona strutturata, sicura di se, adulta e con le spalle grosse. Ma purtroppo chi fa le spese di certe espressioni come fro**, neg** e tr** sono sempre gli adolescenti e le persone più fragili psicologicamente.”

Stefania Orlando critica le dichiarazioni choc della cantante nel programma di Francesca Fagnani: “Assurdo”

La showgirl ed ex concorrente di Tale e Quale Show ha continuato il suo attacco contro le dichiarazioni della Rettore nel programma di Rai2 aggiungendo:

“Il punto più assurdo e che si voglia insegnare a chi viene insultato a comprendere l’intenzione e come bisognerebbe reagire a certe parole quando sarebbe più giusto insegnare a chi insulta a non offendere!”

Infine la Orlando, che di recente è apparsa preoccupata, su twitter ha fatto anche una domanda provocatoria che ben spiega come il ragionamento della cantante non stia in piedi, chiedendo quante persone amerebbero sentirsi apostrofate con le parole sopra citate senza sentirsi offese al di là dell’intenzione di chi le pronuncia.

Donatella Rettore travolta dalle critiche dopo le dichiarazioni scioccanti a Belve

Ma cosa ha detto la cantante per finire nel centro delle polemiche ospite nel programma della Fagnani? Il suo discorso da molti è stato considerato insensato e anacronistico e nel dettaglio le dichiarazioni incriminate sono state le seguenti:

“Io rivendico di poter utilizzare questi termini, altrimenti ci censuriamo. Per me, froc*o non è una parola brutta. Neanche negr*, mi sembra un insulto. Tutto sta nelle intenzioni.”

e poi ha anche aggiunto: “Non sono per niente imbarazzata. Esistono i gay e le checche. E le checche fanno pettegolezzi e non voglio vederli nemmeno sotto la porta di casa” Infine va segnalato che la stessa conduttrice del programma, sui social, ha concordato con la replica di Stefania Orlando.