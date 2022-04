Tempesta d’amore, anticipazioni dal 10 al 16 aprile

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: una protagonista fa una scelta irreversibile che sciocca il compagno

Arriva la rivoluzione negli episodi italiani della soap opera tedesca in onda tutti i giorni su Rete 4, a partire dalle 20.00. Rosalie infatti verrà sorpresa da Michael rubare dei farmaci e lui inizierà a temere che la compagna sia ormai dipendente dai sonniferi. Infuriata la donna deciderà di rivolgersi a un altro dottore per ottenere le prescrizioni, ma sarà Alfons a farla ragionare. Lui le fornirà un medicinale omeopatico per farla dormire e l’integratore funzionerà. Al suo risveglio però la Engel avrà una bruttissima sorpresa: verranno diffuse le voci di una sua presunta dipendenza dai farmaci e la sua carriera sarà appesa a un filo. Intanto la notizia si ripercuoterà anche sul compagno che sarà costretto a sottoporsi a dei test tossicologici, considerati i suoi precedenti, per poter continuare ad esercitare a professione medica. Amareggiata per i problemi sul lavoro del fidanzato, il personaggio interpretato da Natalie Alison deciderà di rinunciare alla sua carica politica!



Spoiler puntate italiane: Cornelius vicino al lieto fine con Selina, ma Christoph…

Intanto negli episodi della prossima settimana di Tempesta d’amore per il marito della Von Thalheim arriverà una bella notizia: troverà un testimone in grado di scagionarlo e di dimostrare la colpevolezza di Erik. In questo modo Lars potrà iniziare una nuova vita con la moglie ritrovata. A ostacolarlo però ci penserà Christoph. L’albergatore metterà al corrente Vogt della vera identità del cameriere del Furstenhof e lui sarà sul punto di denunciare tutto alle autorità. Sarà Ariane Kalenberg a fermarlo per non rovinare il rapporto con l’amica. Dopo aver già messo a segno una vittoria contro il rivale, il compagno della perfida dark lady sarà pronto per lo scacco matto: denuncerà il marito di Selina in modo anonimo. Florian scoprirà tutto e avvertirà Maja, che non riuscirà però a mettere in salvo il padre. La polizia infatti farà irruzione al Furstenhof. Il personaggio interpretato da Christoph Mory riuscirà a evitare l’arresto nelle nuove puntate della soap opera?

Prossimi episodi soap opera di Rete 4: Shirin chiude la porta all’amore e sceglie Maja

Nelle nuove puntate di Tempesta d’amore la migliore amica della Von Thalheim sarà protagonista di un colpo di scena: rifiuterà Florian Vogt. La ragazza capirà che la sua amicizia con la figlia di Selina è più importante di qualsiasi passione. Intanto Hannes, per tirare su la fidanzata, inscenerà la vendita dei suoi cappelli, ma la giovane lo scoprirà e le cose si metteranno male per lui. Nel frattempo Robert e Benni organizzeranno una festa a sorpresa per il compleanno di Cornelia. La donna non sospetterà nulla e, credendo che tutti hanno dimenticato la ricorrenza, festeggerà con Alfons. Stupita dalla sorpresa del compagno e del figlio, finirà per fare lei un regalo agli uomini più importanti della sua vita.