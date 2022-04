The Good Doctor su Raidue, anticipazioni 27 aprile: Shaun Murphy si licenzia

Shaun decide di lasciare l’ospedale: la decisione shock del protagonista nel prossimo episodio

Mercoledì 27 aprile, in prima visione assoluta in Italia, la seconda rete trasmetterà una nuova puntata di The Good Doctor 5. L’episodio, il nono della nuova stagione, rappresenterà un vero e proprio punto di svolta per il protagonista. Lo specializzando, profondamente scosso dalla recente separazione con la fidanzata, prenderà parte ad un caso medico piuttosto complesso. Marcus Andrews, dopo aver sostituito Audrey Lim alla guida del reparto di chirurgia, deciderà, con l’evidente scopo di compiacere Salen, di eseguire un delicatissimo intervento che metterà in serio pericolo la vita di una famosa cantante. Nonostante le instancabili rimostranze di Shaun, che a gran voce chiederà al suo capo di rinunciare all’impresa, l’uomo non desisterà. Le complicanze insorte durante l’operazione spingeranno lo specializzando al limite. E’ per questo che il ragazzo, spinto dalla volontà di rimanere un buon dottore, deciderà di rassegnare le sue dimissioni.

Anticipazioni The Good Doctor 5, nuova puntata del 27 aprile: Audrey dichiara guerra a Salen

L’incredibile decisione maturata da Shaun non sarà l’unica novità che animerà la prossima puntata del Medical Drama. Le anticipazioni provenienti dall’America assicurano, infatti, che Audrey Lim, dopo aver scoperto di aver perso il suo ruolo da primario, valuterà la possibilità di trasferirsi in un altro ospedale. Sebbene il colloquio, come facilmente prevedibile, andrà a gonfie vele, la donna si renderà presto conto di non voler lasciare a Salen Morrison l’intero e indisturbato controllo dell’ospedale. E’ per questo che la dottoressa Lim, più motivata che mai, deciderà di organizzare, con l’aiuto dei colleghi, un vero e proprio gruppo d’opposizione. Se Alex Park accetterà immediatamente di farne parte, Aaron Glassman si mostrerà inizialmente reticente. Sarà solo dopo la coraggiosa decisione di Shaun che l’uomo cambierà idea.

Lea e Shaun torneranno insieme nel prossimo episodio? In arrivo un nuovo confronto

Infine, le anticipazioni sulla prossima puntata di The Good Doctor svelano qualche interessante novità su Shaun e Lea. Quest’ultima, dopo aver chiuso la relazione con il fidanzato, deciderà di trasferirsi a casa di Jordan Allen. Sarà proprio la specializzanda, consapevole dei profondi sentimenti che legano i due ragazzi, a spingere Shaun verso un ulteriore chiarimento. Solo al termine dell’episodio, il protagonista comprenderà quindi l’importanza di rivelare alla donna amata la sua volontà di ricostruire la relazione.