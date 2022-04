Tradimento Ignazio Moser-Cecilia Rodriguez: è tutto vero? Cosa si è scoperto

Scoop su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: lui l’ha tradita davvero?

Il gossip si ciba di tradimenti, flirt scottanti, foto incriminanti e tanto altro. Da quando la famiglia Rodriguez è approdata in Italia i settimanali di gossip hanno saputo di cosa cibarsi per poter sopravvivere. Oltre Belen e Jeremias c’è la bella Cecilia Rodriguez che fa sognare tutti con la sua storia d’amore con Ignazio Moser. Peccato che in queste ore si parli addirittura di tradimento e a lanciare lo scoop ci ha pensato Alessandro Rosica, conosciuto sui social come Investigatore sociale, che ha dichiarato di avere per le mani le prove schiaccianti del tradimento di Ignazio ai danni di Cecilia.

Gabriele Parpiglia conferma il tradimento Ignazio-Cecilia: “Non è la prima volta”

Giornata difficile per Cecilia Rodriguez: sui social è rimbalzata la notizia di un possibile tradimento del fidanzato ai suoi danni e i fan sono letteralmente impazziti. Cosa c’è di vero? Per ora sono solo le parole di Alessandro Rosica contro di loro, ma a confermare questo scoop c’è una voce di certo più di peso: il giornalista Gabriele Parpiglia, che su Instagram ha commentato così: “Non è la prima volta”. Non è mancata la replica dell’Investigatore Sociale: avrebbe tutto documentato da quattro anni a questa parte e non ha idea del perché lei continui a rimanere in silenzio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Non è la prima volta che succede

La coppia composta da Ignazio e Cecilia ha fatto sognare migliaia di fan quando è nata all’interno della casa del GF Vip (seconda edizione) e gli stessi fan hanno tremato quando circa un anno fa si è parlato di aria di crisi tra i due; allarme poi rientrato, per fortuna. Basti poi pensare al momento romantico all’Isola dei Famosi quando lei lo raggiunse sulle bianche spiagge dell’Honduras e lui si rifiutò di farle la proposta di matrimonio perché preferiva tenere per loro due soli questo gesto così importante e definitivo. E poi tanti progetti tra cui uno che non potevano rivelare. Cosa succederà alla loro storia d’amore? Sopravviverà a questo scoop oppure sarà destinata a scoppiare? Si spera davvero che la fiamma dell’amore possa ardere ancora per molti anni a venire.