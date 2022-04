U&D, Alessandro mette alle strette Ida Platano: “Eri innamorata di me”

Ida Platano delude Alessandro Vicinanza che sottolinea: “Eri innamorata di me”

Nell’appuntamento di Uomini e Donne che il pubblico ha seguito oggi, Alessandro Vicinanza dopo non aver nascosto di non aver rinunciato a corteggiare Federica Aversano nonostante il rifiuto, ha manifestato la sua delusione a Ida Platano per aver detto che loro non hanno avuto nessuna storia. Il cavaliere ha messo alle strette la nota dama dicendole: “Tre settimane fa hai detto che ti eri innamorata di me, tanto è vero che mi hai sbalordito, sono rimasto attonito”.



Il cavaliere ammette di pensare ancora a Federica Aversano: “La verità è che mi piace”

Oggi nel dating show di Canale 5 Alessandro Vicinanza quando Maria De Filippi gli ha chiesto: “Insisti con Federica Aversano è vero? Ma cercala al di fuori di qua”, ha ammesso: “La verità è che mi piace”. Gianni Sperti ha detto la sua: “Ma perchè non va via con Federica? Se ti piace tanto”. La conduttrice ha fatto una precisazione al cavaliere: “Federica non rientra qua”. Il 39enne ha sottolineato: “A dire il vero ci sto pensando però comunque vorrei un’opportunità indipendentemente da lei”, venendo provocato da Gianni: “La verità è che vuoi rimanere in questo studio a cercare la donna della tua vita, perchè se ti piacesse così tanto tu saresti già fuori a cercare di corteggiarla”.

U&D, Armando Incarnato provoca l’ex flirt di Ida Platano: “Perchè hai cambiato discorso?”

Alessandro dopo aver precisato di non essere innamorato di Federica Aversano ha fatto i conti anche con Ida Platano, che gli ha detto: “Se ti piace assai esci!”. Il cavaliere ha approfittato dell’occasione per parlare con il suo ex flirt: “Io prima non sono intervenuto in un momento per te delicato perchè hai visto una persona importante, tu hai detto assolutamente non ho avuto una storia con te, quando tre settimane fa hai professato che ti stavi innamorando di me al centro studio. Non ho parlato per una questione di delicatezza nei tuoi riguardi”.

Armando Incarnato ha provocato il 39enne: “Perchè hai cambiato discorso?”. La storica dama del trono over invece ha risposto al cavaliere che ha frequentato in questi mesi: “Io ero interessata a te, ho detto che non siamo andati oltre”. Per concludere il 39enne ha chiesto delucidazioni all’hair stylist: “Se con me non hai mai avuto e provato niente perchè hai pianto così tanto?” che ha chiarito: “Non ho detto che non ho provato niente, mi riferivo che non sono andata oltre a te e per fortuna”. Il cavaliere invece ha sottolineato: “Ma per fortuna lo dico io che non siamo andati oltre, non ho mai preteso niente da te, stavo frequentando una persona adulta che mi piaceva”. La dama che di recente è stata furiosa proprio con il diretto interessato, l’ha zittito: “L’hai detto qui l’altro giorno, dalla prima volta che sei entrato ti è piaciuta Federica, cosa vuoi insinuare”. Infine Alessandro si è giustificato: “Sono sceso per conoscerti, non stavo allo stesso tuo livello di interessamento”.