Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 aprile

Anticipazioni nuove puntate: Riccardo Crovi costretto a fare i conti con il passato, Rossella…

Ancora tradimenti e intrighi nelle puntate della prossima settimana di Un posto al sole, soap opera tutta italiana in onda dal lunedì al venerdì su Rai3. Proprio così! Nei prossimi episodi infatti il personaggio interpretato da Mauro Racanati finalmente si riavvicinerà a Rossella, ma il loro momento di unione sarà turbato dall’arrivo del fratello del medico. Stefano riaprirà una vecchia ferita, che spingerà il protagonista della telenovela a confrontarsi con Virginia. Uno scontro che finirà per spingere il medico a prendere una decisione importante che interesserà proprio la giovane Graziani. Intanto Raffaele nei prossimi episodi dovrà fare a meno di Ornella, impegnata in ospedale, e si affiderà a un’altra persona per preparare le pastiere pasquali.



Anticipazioni settimanali Un posto al sole: un personaggio va in crisi e compie un gesto sconsiderato

Intanto Bianca Boschi sarà ancora costretta ad agire in modo furtivo per portare a termine la web challenge. Stressata dalle prove che deve svolgere, la giovane sarà sempre più scontrosa con Franco e Giulia. La protagonista della soap opera in onda a partire dalle 20.45 su Rai3 dovrà rubare il cellulare di Viola, ma il primo tentativo fallirà e inizierà ad avere dei rimorsi di coscienza che la porteranno ad esitare a insistere con la prova imposta dal suo misterioso interlocutore. Intanto Guido dovrà rimediare all’invito fatto a Michele, mentre Fabrizio organizzerà una sorpresa per la moglie, non sapendo però che la consorte sta vivendo un momento di crisi per una notizia sconvolgente. Presto la coppia dovrà prendere una decisione importante riguardo al loro rapporto.

Spoiler prossimi episodi, un tradimento inaspettato sconvolge una protagonista della soap opera: cosa succederà

Nel frattempo Chiara Petrone vivrà ancora un momento di fragilità e Nunzio farà di tutto per aiutarla e tenerla lontana dalla cocaina. Michele intanto sarà all’oscuro dei problemi della ragazza e continuerà a pensare che le loro tensioni non si sono sanate. Per la figlia di Giancarlo ci sarà però un altro pericolo nei nuovi episodi della soap opera, Lara e Ferri infatti la costringeranno a compiere una difficile decisione. Intanto Michaela farà una richiesta a Niko per Pasqua che riguarderà proprio Jimmy.