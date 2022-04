Una Vita, anticipazioni 10 aprile: Marcos vuole punire Natalia, ma Mendez…

Prossime puntate telenovela Canale5: Marcos cerca giustizia per Felicia e prende un’importante decisione

Andrà in onda con un solo episodio domani pomeriggio, a partire dalle 15.56, la telenovela di Canale 5 Una Vita. La puntata domenicale vedrà al centro della scena Bacigalupe senior che non si darà ancora pace per la morte di Felicia. Dopo aver appreso, dalle analisi effettuate sul corpo della povera moglie, che è stata avvelenata l’uomo ha infatti deciso di indagare privatamente, sguinzagliando Mendez. A depistare le indagini sulla morte del Pasamar anche la domestica Soledad, che ha spinto il padre di Anabel a sospettare di Natalia Quesada. Nella nuova puntata della soap opera spagnola l’uomo metterà a freno la sua sete di vendetta e deciderà di attendere prima di agire contro la sorella di Aurelio.



Una Vita, anticipazioni puntata oggi: Mendez prende tempo e si avvicina alla verità sulla Pasamar

Anche se poco convinto rispetto all’idea di aspettare prima di inchiodare Natalia Quesada, Bacigalupe deciderà di dare fiducia al vecchio commissario di Acacias. Quest’ultimo infatti farà capire al padre di Anabel della necessita di trovare delle prove schiaccianti contro la sorella di Aurelio, prima di agire contro di lei. Nella puntata di oggi della soap opera spagnola l’investigatore andrà avanti con le sue indagini per capire chi ha ucciso la madre di Camino e si avvicinerà lentamente verso una verità che sarà diversa da quella che si aspettava.

Spoiler nuovi episodi: arriva la notizia choc! Un personaggio finisce nei guai

Le indagini sull’omicidio di Felicia riserveranno non poche sorprese ai telespettatori di Canale5 nelle nuove puntate di Una Vita. Se inizialmente tutti i sospetti avevano portato al nome della bella messicana sorella di Aurelio, gli spoiler delle nuove puntate porteranno Aurelio Mendez a una scoperta che lo metterà a rischio. L’investigatore infatti parlerà con il garzone della farmacia che ha venduto il veleno fatela per la madre di Emilio. Soltanto attraverso un secondo interrogatorio, e dopo aver pagato profumatamente il ragazzo, il protagonista della soap opera iberica scoprirà il nome di chi ha acquistato il veleno e ucciso Felicia… e non si tratterà di Natalia Quesada. L’investigatore però non riuscirà a rivelare cosa ha scoperto perché verrà brutalmente aggredito fuori dalla farmacia e perderà i sensi. Le sue condizioni appariranno gravissime e Felipe si metterà sulle sue tracce. La verità sul misterioso omicidio della moglie di Marcos verrà finalmente a galla nelle prossime puntate della telenovela oppure l’ex commissario di Calle Acacias uscirà di scena in modo drammatico?