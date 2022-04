Una Vita, anticipazioni 7 aprile: Natalia esce allo scoperto, ma Felipe…

Anticipazioni Una Vita, puntata giovedì 7 aprile: Natalia racconta la verità a Felipe sull’inganno di Genoveva

Sarà sempre Genoveva Salmeron la burattinaia nelle nuove puntate di Una Vita. Le anticipazioni del 7 aprile della soap opera spagnola svelano che la Salmeron porterà avanti una serie di intrighi incrociati per vendicarsi del marito, Felipe Alvarez Hermoso, e aiutare Aurelio nella sua crociata contro Marcos Bacigalupe. Nell’episodio di giovedì 7 aprile di Una Vita la dark lady si servirà di Natalia Quesada per irretire l’avvocato di Acacias 38. Le anticipazioni della telenovela nata dalla penna di Aurora Guerra svelano infatti che Natalia, dopo aver inscenato una lite in strada con Genoveva (lite che verrà vista da Liberto), confesserà all’avvocato di essersi alleata con la dark lady per sedurlo e poi sferrare il colpo di grazia. Una verità che scioccherà Felipe che continuerà a non fidarsi della moglie, dopo l’omicidio di Marcia Sampaio, e delle persone a lei vicine.



Una Vita, trama nuova puntata: Natalia taglia i ponti con Genoveva oggi? Felipe ha dei dubbi

Le anticipazioni di Una Vita svelano però che Natalia farà un’altra rivelazione a Felipe, nel tentativo di farlo cadere in trappola: dirà all’Alvarez Hermoso di aver chiuso con Genoveva Salmeron, i suoi ricatti e la sua sete di vendetta. Felipe crederà a Natalia Quesada oggi a Una Vita? Dopo le sofferenze che Genoveva gli ha causato, con le sue bugie e i crimini commessi, l’avvocato sarà molto sospettoso nei confronti di Natalia, nonostante la lite pubblica con la Salmeron. Intanto la Quesada avrà anche un altro problema da risolvere…

Una Vita anticipazioni: cosa succederà alla povera Natalia Quesada nelle prossime puntate

Mentre due personaggi di Una Vita hanno subito una bruciante delusione, nelle nuove puntate Natalia Quesada finirà nel mirino di Marcos. Bacigalupe infatti sarà convinto, grazie alle abili mosse di Soledad, che ad uccidere Felicia sia stata proprio la sorella di Aurelio. Questo scatenerà una serie di mosse che ingarbuglieranno la trama narrativa di Una Vita. Dopo aver fallito nel tentativo di far uccidere Natalia, Marcos riuscirà a incastrarla e farla finire in carcere per un altro crimine. Natalia a Una Vita intreccerà un rapporto stretto con il diplomatico francese Pierre Carron, per ottenere informazioni utili per la società del fratello. È a questo punto però che interverrà Marcos Bacigalupe. L’uomo pagherà il diplomatico per incastrare Natalia e far ricadere su di lei l’accusa di spionaggio. Ebbene si! Nelle prossime puntate di Una Vita la ragazza finirà dietro le sbarre e rischierà di essere estradata in Francia. In suo soccorso però arriverà a sorpresa Felipe, che deciderà di prendere le sue difese. Segno che l’Alvarez Hermoso arriverà a fidarsi della Quesada, dimenticando il legame della giovane con Genoveva?