Un’altra verità, trama prima puntata: un efferato omicidio sconvolge Audrey

Anticipazioni prima puntata del 22 aprile: la morte di Madeleine cambia la vita della protagonista

Prenderà il via mercoledì 27 aprile, in prima visione assoluta in Italia, la serie tv franco-belga con protagonista Camille Lou. A partire dalle 21:20 Canale5 trasmetterà, infatti, la prima puntata di Un’altra verità. Thriller intrigante in sei episodi, che l’ammiraglia Mediaset proporrà in tre serate, la fiction si aprirà portando in scena un terribile omicidio che cambierà per sempre la vita di Audrey Barreyre. Nei pressi di una zona poco frequentata, la giovane Madeleine perderà la vita per mano di uno spietato serial killer che ben sedici anni prima aveva seminato il terrore tra gli abitanti della regione. Il modus operandi dell’assassino, che era solito uccidere le vittime e rasarle a zero, insospettirà fin da subito la protagonista. Quest’ultima, adesso una brillante avvocatessa, nonché moglie e madre devota, si metterà immediatamente a lavoro sul caso.

Audrey ripercorre un tragico evento del suo passato: trama primi episodi Un’altra verità

L’interesse mostrato da Audrey per l’efferato omicidio della diciassettenne nasconderà, in realtà, una motivazione ben precisa. Le anticipazioni sulla prima puntata della serie tv francese svelano, infatti, che anni prima l’avvocatessa era stata rapita da un misterioso serial killer, ribattezzato Itsas, dal quale era riuscita a sfuggire miracolosamente. Le analogie tra il suo rapimento e quello di Madeleine porteranno, dunque, la donna a rivivere la terribile notte in cui ha rischiato la vita. Decisa ad incastrare il criminale, il personaggio interpretato da Camille Lou inizierà dunque ad indagare sul caso e scoprirà che la vittima era solita frequentare un sito di incontri con l’obiettivo di adescare uomini sposati.

Guillaume iscritto nel registro degli indagati: è davvero lui l’assassino di Madeleine?

Sebbene, come facilmente prevedibile, la verità sul rapitore di Audrey e sull’assassino di Madeleine si scoprirà solo nell’ultima puntata di Un’altra verità, i primi due episodi faranno emergere, fin da subito, un terribile sospetto. Il primo iscritto nel registro degli indagati sarà infatti una vecchia conoscenza della protagonista. Tra i nomi al vaglio degli inquirenti ci sarà Guillaume, ossia il fidanzato di Audrey ai tempi in cui lei era stata catturata da Itsas.