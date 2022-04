Unomattina in famiglia, Tiberio Timperi ha un duro sfogo: “Ho pagato un prezzo”

Tiberio Timperi e quella certezza confessata: “Se non fossi stato sincero avrei fatto più strada”

Anche oggi, come ogni sabato, Tiberio Timperi conduce Unomattina in famiglia alle 8:30 su Rai1 e lo farà anche domani, come ogni domenica, alle 6:30. Lo storico conduttore di Rai1 si è raccontato sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui ha tracciato un bilancio della sua carriera, certamente fortunata, ma che è rimasta più circoscritta rispetto ad altri conduttori e volti del piccolo schermo. A pesare, secondo Tiberio Timperi, è stato soprattutto il suo carattere, schietto e sincero, che lo contraddistingue. Alla domanda diretta del giornalista su quanto gli sia costato nella vita essere sincero il conduttore risponde:

“Abbastanza. E’ il prezzo che ho sempre pagato per la mia libertà. Se non lo fossi stato avrei fatto più strada, ma con questo non voglio dire che chi ha fatto strada sia falso”.

Il conduttore si pronuncia sulle colleghe di Unomattina in famiglia: che rapporti ha con Ingrid Muccitelli e Monica Setta

Accanto a Tiberio Timperi, alla conduzione di Unomattina in famiglia in onda nel weekend, ci sono la storica Monica Setta e la più recente entrata Ingrid Muccitelli. Ques’ultima ha già ammesso di avere un legame particolare con il conduttore. Lui, dal canto suo, conferma e su Tele Sette dice: “E’ un’amica”. Non manca poi, invece, una frecciatina alla collega Monica Setta che in passato aveva portato alla luce rapporti non proprio idilliaci con Timperi. Su di lei Tiberio dice:

“Lei nell’agosto 2020 ha dichiarato che non è mia amica. L’importante è remare tutti nella stessa direzione”.

Il conduttore ha poi aggiunto di essere andato d’accordo sempre con tutti e di aver sempre avuto ottimi rapporti con tutte le colleghe con cui ha lavorato negli anni. Tanto che con quelle con cui non lavora più si sente ancora oggi.

Tiberio Timperi pronto per nuovi progetti: per lui si aprono le porte della recitazione

Infine il conduttore di Rai1 ha parlato della sua carriera futura. Non solo Unomattina in famiglia per lui ma anche il ritorno alla recitazione. In passato Tiberio Timperi aveva recitato nei film “Non c’è due senza te” e “La mia banda suona il pop” e nelle fiction e soap “La squadra”, “Un posto al sole” e “Incantesimo”.

“Tornerò presto a recitare per una piattaforma e per il cinema”

annuncia il conduttore. Per i titoli dei film, invece, attualmente è tutto top secret.