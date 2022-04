Verissimo, Leonardo Lini spegne le polemiche su Nunzio: nessuna tensione ma…

Nessun problema tra i due ballerini di Amici: l’eliminato rompe il silenzio a Verissimo

Come ogni sabato anche oggi, 9 aprile 2022, a Verissimo sono intervenuti gli ultimi eliminati di Amici: John Erik e Leonardo Lini, quest’ultimo arrivato al ballottaggio con Nunzio. I due ballerini di latino americano, rispettivamente Leonardo di Alessandra Celentano e Nunzio di Raimondo Todaro, si sono sfidati fino all’ultimo secondo. I giudici erano molto indecisi su chi eliminare ma alla fine Nunzio ha avuto la meglio. La bravura di Leonardo è innegabile e infatti è arrivato sempre sopra Nunzio nelle classifiche ed ha sempre ricevuto grandi complimenti dai giudici esterni. Il web è insorto per l’eliminazione di Leonardo ma oggi il ballerino ha chiuso ogni polemica: per lui Nunzio è bravo. Tuttavia Leonardo non ha nascosto la delusione per l’eliminazione. Poi ha aggiunto:

“Con lui è stata una bellissima sfida. Noi abbiamo legato, anche se è strano perché di solito c’è molta competizione tra noi del latino”.

Leonardo parla dei suoi prossimi progetti dopo Amici: “Sogno di ballare”

Adesso che si sono chiuse le porte di Amici 21 per Leonardo Lini, ma anche per tutti gli altri eliminati del talent di Canale5, inizia la sfida più dura: la vita vera. Leonardo lo sa bene ed è già pronto a rimettersi al lavoro per migliorare e studiare. Ma quali sono i suoi sogni e progetti una volta uscito dalla scuola di Maria De Filippi?

“Sogno di ballare”

ha detto a cuore aperto il ballerino di latino americano. Leonardo a Verissimo ha detto che non sa ancora se tornerà a fare gare oppure farà altro, questo per lui è un bel punto di domanda. L’unica certezza che ha è quella di voler ballare.

“Non importa dove, questo è quello che voglio fare nella vita”

ha detto Leonardo.

Il passato del ballerino del talent di Canale5 non prevedeva il ballo: per lui c’era il calcio!

A vedere ballare Leonardo, con il suo grande talento, non si direbbe mai ma quando era piccolo a lui la danza non piaceva. La sua passione era il calcio e infatti per anni ha praticato questo sport. Poi, siccome i genitori sono ballerini ed hanno una scuola di danza, l’hanno spinto a provare. Dopo 2-3 anni Leonardo ha visto i primi risultati nel ballo ed oggi è qualcosa di cui non può più fare a meno. Anche adesso, dopo l’addio ad Amici, il ballerino non ha nessuna intenzione di smettere di ballare.