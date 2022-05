Anna Tatangelo, smentita di Livio Cori sui motivi dell’addio: “È tutto falso”

Livio Cori smentisce le dichiarazioni sulla fine della relazione con la cantante: “Non ho rilasciato interviste”

Nei giorni scorsi hanno fatto molto clamore delle dichiarazioni attribuite al giovane rapper ex compagno di Anna Tatangelo circa i motivi della separazione. Il rapper avrebbe rivelato che a pesare nel rapporto è stato soprattutto il nome ingombrante della cantante, che ha già vent’anni di carriera alle spalle (nonostante sia giovanissima) mentre il rapper è alle prime armi. Ebbene adesso sembra invece che tutte queste dichiarazioni siano false ed a bollarle come Fake News è stato lo stesso Cori con una smentita via social postata nelle scorse ore in cui rivela:

“Ci tengo a dirvi una cosa al volo, io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione, quindi tutto quello che leggete in giro come se lo avessi detto io è falso.”

Anna Tatangelo e la fine della relazione con il rapper: smentite le indiscrezioni dei giorni scorsi

Nei giorni scorsi sono state pubblicate su Oggi alcune dichiarazioni attribuite a Livio Cori sulla fine della storia d’amore con la cantante. In sostanza il rapper avrebbe confessato che i motivi dell’addio erano colpa della cantante e del suo nome ‘ingombrante’ e del fatto che emergere nel mondo dello spettacolo con una donna così nota e conosciuta al fianco non era affatto facile. Insomma la fine della relazione non era da ricercarsi sull’incompatibilità caratteriale ma sulle rispettive carriere di entrambi. Invece adesso, Cori ha pubblicamente smentito tale indiscrezioni senza però rivelare quali sono stati i veri motivi della rottura ma limitandosi a dire:

“Tutte le cose che io devo dire e voglio dire le dico qua su Instagram. Questa è l’unica fonte reale che avete.”

Il rapper smentisce le sue dichiarazioni: la cantante continua a preferire il silenzio

E dopo la smentita di Livio Cori chi invece continua a rimanere in silenzio preferendo non esprimersi sulla vicenda è Anna Tatangelo che, reduce dalla sua prima esperienza come conduttrice al timone di Scene da un matrimonio, non ha rilasciato dichiarazioni in merito e che anche sui social appare sempre insieme a quello che per ora è l’unico amore nella sua vita: il figlio Andrea.