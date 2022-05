Aurora Ramazzotti è incinta? Arrivato il suo chiarimento sui rumors

Aurora Ramazzotti smentisce i rumors sulla gravidanza: “È panza…”

Puntualmente la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti finisce al centro del gossip per delle voci di gravidanza e puntualmente smentisce attraverso i suoi social in modo divertente ed ironico. L’ultima smentita è avvenuta nelle scorse ore attraverso delle storie sul suo profilo Instagram ufficiale. Nel dettaglio, la ragazza di recente ha postato su TikTok delle sue foto con un filo di pancia e tanto è bastato per far credere a molti utenti che fosse incinta, che lei ed il fidanzato Goffredo Cerza presto sarebbero diventati genitori. E Aurora Ramazzotti ha voluto subito evitare fughe di notizie false chiarendo di non aspettare nessuno bambino:

“È panza, me piace magnà.”

Aurora Ramazzotti non è incinta: nuova smentita dopo quella dei mesi scorsi

Ormai la figlia dei due grandi artisti sarà abituata a vedersi appioppare gravidanze, è successo varie volte in passato tra cui una nel dicembre scorso, in cui molti suoi follower, scambiando un tampone per un test di gravidanza volevano sincerarsi delle sue condizioni. In quell’occasione la ragazza era intervenuta sempre suoi social per smentire la sua gravidanza con la sua ironia:

“Dopo anni che dicono che sono sempre incinta, posso comunicarvelo così? Sceglierei qualcosa ad effetto casomai. E poi non so che test di gravidanza avete fatto nella vostra vita, ma questo non ci assomiglia per niente”.

Chi è Goffredo Cerza il fidanzato della giovane influencer e conduttrice

Aurora Ramazzotti non è incinta, lei ed il fidanzato Goffreddo Cerza non diventeranno presto genitori. Ma chi è il fidanzato della nota influencer e conduttrice? Di lui si sa che è estraneo al mondo dello spettacolo, ha 26 anni e si è laureato in ingegneria a Londra e ora lavora come marketing manager e business analyst a Milano. I due stanno insieme da 5 anni, dal 2017, e si sono conosciuti grazie all’amica in comune Sara, figlia del grande Pino Daniele. Sul primo incontro la giovane conduttrice ha rivelato in una recente intervista: “Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. Per me è la prima vera, grande, storia d’amore.”