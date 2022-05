Barbara Palombelli assente a Stasera Italia, perchè? Chi è la nuova conduttrice?

Perchè Barbara Palombelli non conduce Stasera Italia? E’ assente nelle puntate di questa settimana

Cambio di guardia provvisorio in questi giorni alla conduzione del talk dell’access prime time di Rete4, con la padrona di casa di Forum momentaneamente assente per ragioni sconosciute e, di conseguenza, sostituita da una collega. Pubblico sorpreso all’inizio della diretta di ieri sera quando a fare gli onori di casa è stata appunto un’altra giornalista. La sostituzione non dovrebbe andare oltre questa settimana: sono infatti quattro le puntate previste senza la ‘titolare’ del programma, che dovrebbe riprendere regolarmente il suo posto lunedì prossimo, 23 maggio, per le ultime puntate della stagione: poi andrà in ferie per tutta l’estate, come da tradizione, per tornare puntualmente in onda a settembre per la stagione tv 2022/2023.

Chi è Stefania Cavallaro, la giornalista che sostituisce Barbara Palombelli alla conduzione del talk

La nuova conduttrice di Stasera Italia si chiama Stefania Cavallaro: è una giornalista di Rete4 e la vediamo nella foto in basso. Come anticipato nel primo paragrafo, sostitusice la padrona di casa ufficiale del talk politico dell’access prime time solo questa settimana, per quattro puntate esattamente: il volto di Forum tornerà infatti, come suddetto, la settimana prossima.

“Questa è una casa per me nuova ma sono comunque nella famiglia di Rete4, della quale prometto di prendermi cura” sono state le prime parole pronunciate dalla giornalista ieri sera in apertura di trasmissione. La Cavallaro ha precisato inoltre che la collega è assente per motivi personali ma non ha specificato, ovviamente, di che motivi si tratta: non dovrebbe essere nulla di grave comunque.

Barbara Palombelli ha già terminato le registrazioni di Forum: ferie estive vicine?

Anche se non conduce Stasera Italia, Barbara è comunque in video tutti i giorni questa settimana, sia a mezzogiorno su Canale5 che di pomeriggio su Rete4, rispettivamente con Forum e Lo sportello di Forum, i quali vanno in onda con puntate inedite ma registrate qualche tempo fa. Scopriremo solo lunedì, quando tornerà anche nel talk serale, se rivelerà le ragioni per le quali è stata costretta ad assentarsi negli appuntamenti di questi giorni lasciando il posto alla collega.