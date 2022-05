Belen Rodriguez e il rapporto con Mammuccari, lui: “Ecco cosa ha pensato di me”

Teo Mammuccari svela un retroscena sulla collega: “Pensava che i miei complimenti fossero di circostanza”

Le Iene ha chiuso i battenti per questa stagione televisiva con l’ultima puntata, di quest’edizione rinnovata, andata in onda la settimana scorsa. Rinnovata in grande stile a partire dai conduttori visto che sono arrivati Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Una scelta che ha origini diverse. Teo, infatti, è stato chiamato da Davide Parenti. Invece il nome di Belen Rodriguez l’ha fatto proprio Teo, forte dell’esperienza vissuta insieme a Tu si que vales.

“Una sera l’ho vista all’opera durante alcuni lanci. Le ho fatto i complimenti. Lei pensava fossero di circostanza, invece ero sincero”

racconta Teo a Tvblog. Così quando poi è arrivata la proposta delle Iene Mammuccari ha subito pensato a lei. A tal proposito, inoltre, il conduttore rivela che gli erano stati fatti dei nomi che non gli suonavano bene.

Belen Rodriguez e le difficoltà vissute nel programma: parla il conduttore

L’inizio de Le Iene per Belen e Teo non è stato semplice. Soprattutto per la showgirl argentina che infatti è stata duramente criticata dal pubblico del web perfino per il look. Su questo però Teo Mammuccari è sicuro: il look non era il vero problema “bensì un atteggiamento che Belen doveva abbandonare”. Secondo Teo la showgirl “doveva imparare a prendersi in giro, ad ironizzare, andava trovata la chiave”. Mammuccari non nasconde quanto sia stata difficile quest’esperienza per Belen, visto che si trattava di un’avventura assolutamente nuova. Poi però dopo qualche puntata il programma ha preso il verso giusto e le soddisfazioni per la nuova coppia di conduttori non sono mancate.

Il grande sogno di Teo Mammuccari: “Vorrei fare un programma pieno di tante cose mie”

Dopo quello che è successo a Le Iene cosa c’è nel futuro del conduttore?

“Oggi vorrei fare un programma pieno di tante cose mie, lo chiedo sempre”

rivela Teo. Andando più nel dettaglio Mammuccari spiega come immagina questo grande programma che sogna di fare. Ovvero qualcosa di innovativo e non i soliti format comprati all’estero. E questo, ammette lui stesso, spesso fa paura. “Ho anche proposte fuori da Mediaset ma mi dispiacerebbe lasciare l’azienda” confessa poi il conduttore che è sicuro prima o poi gli faranno fare anche qualcos’altro. Intanto a breve ripartiranno le registrazioni di Tu si que vales e Mammuccari ci sarà!