Bianca Guaccero, viene fuori solo ora: “Ecco cosa penso di lei”, a parlare è…

Tutor di Detto Fatto dice la sua sulla conduttrice: “La considero un’artista a 360 gradi”

Per tutte le edizioni di Detto Fatto, ben 10, Elisa D’Ospina è stata tra i tutor con i suo tutorial sulla moda curvy per valorizzare qualsiasi tipologia di fisico. Ed adesso che il programma di tutorial di Rai2 ha chiuso per sempre, la modella in un’intervista concessa a Il Giornale di Vicenza ha rotto il silenzio rivelando a ruota libera cosa pensa della conduttrice che per ben 4 edizioni ne è stata al timone:

“Bianca è una donna che, oltre ad essere un’artista a 360 gradi, sa ascoltare e lasciare gli spazi a ciascuno.”

La tutor ha detto la sua sia su Bianca Guaccero che su Caterina Balivo, prima conduttrice del format: “Caterina mi ha insegnato un mestiere” concludendo di essere grata ad entrambe.

Elisa D’Ospina difende Bianca Guaccero e il programma di Rai2: “Primi ad abbattere le barriere”

Durante l’intervista la tutor di Detto Fatto ha voluto anche fare delle puntualizzazioni e difendere a spada tratta il programma che, come in molti ricorderanno, l’anno scorso a seguito di un tutorial ambiguo e definito sessista è stato sospeso per alcune settimane. La modella invece si è focalizzata sui messaggi positivi lanciati in questi 10 anni:

“Siamo stati i primi a parlare di body positivity e di modelle curvy. Abbiamo cercato di abbattere le barriere degli aggettivi. Negli ultimi 2-3 anni abbiamo anche parlato di cyber bullismo, di photo shop e di educazione all’immagine.”

Ed infine ha voluto concludere facendo un bilancio più che positivo della sua esperienza:

“Sono felicissima di questi 10 anni di percorso, è stato molto bello. Continuo a ricevere messaggi da tante persone che ci hanno seguite.”

Nuovi progetti per la conduttrice e la modella dopo la chiusura di Detto Fatto

Il programma di tutorial di Rai2 non tornerà in onda a settembre e dunque per la conduttrice, che lo ha chiuso con degli ottimi ascolti, e per la modella è tempo di guardare a nuovi progetti. Bianca Guaccero, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe approdare nello show di Milly Carlucci Ballando con le stelle mentre invece Elisa D’Ospina è concentrata sulla sua linea di body e costumi per taglie morbide.