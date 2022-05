Blind ha un’infezione, l’annuncio di Alvin: “E’ in infermeria”. Come sta

Blind è finito in infermeria per un’infezione cutanea: assente per i prossimi tre giorni

Nuova puntata de L’Isola dei Famosi dove ci saranno nuove nomination, nuove sorprese e soprattutto nuovi accesissimi confronti, come quello tra Nicolas ed Edoardo. Ma prima di iniziare la diretta del lunedì sera l’invito Alvin ha annunciato qualcosa che avrà sicuramente fatto preoccupare i telespettatori: Blind è in infermeria. Ma per quale motivo? “E’ dovuto a un’infezione cutanea, ma niente di grave”. Ha aggiunto che per i prossimi tre giorni sarà assente perché i medici preferiscono tenerlo sotto osservazione e soprattutto lontano dal sole cocente dell’Honduras e dall’acqua salata.

L’Isola dei Famosi, Alvin fa un annuncio incredibile: “E’ la giornata più difficile di tutte”

Sono passati più di cinquanta giorni dell’ISOLA DEI FAMOSI e stasera l’inviato Alvin ha fatto un annuncio che ha dell’incredibile: quella di oggi è stata la “giornata più difficile” a causa delle alte temperature percepite. Ha aggiunto che si rischia di percepire i 42 gradi percepiti, e infatti i naufraghi sono molto provati, e continuano a discutere nonostante questo comporti consumare preziose energie che dovrebbero essere impiegate in un altro modo decisamente migliore. La finale è ancora lontana, d’altronde, e le energie vanno risparmiate a ogni costo. Basti pensare che Nicolas Vaporidis, per via di una pustola aperta, non può neanche partecipare alle prove leader, per ora. Insomma, i naufraghi sono

Nicola Savino scherza con i naufraghi dell’Isola: “Finiremo a Ferragosto”

Ma ci ha pensato Nicola Savino a scherzare un attimo con i naufraghi di quest’edizione del reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi: “Finiremo a Ferragosto”. La giornata di oggi è stata molto difficile per tutti dato che i gradi percepiti sono stati più di quaranta e, come ha aggiunto il puntuale inviato, fare un passo in Honduras equivale a fare dieci passi a Milano durante Ferragosto. Ma sempre il simpatico opinionista ha aggiunto che i naufraghi sono molto fortunati ad avere come inviato Alvin perché lui, prima di iniziare la puntata, li tiene su di morale in tutti i modi possibili, e la conduttrice ha deciso di tributargli un applauso sentito da parte del pubblico in studio.