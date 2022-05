Finisce È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici cede il posto a quattro colleghi

Antonella Clerici sostituita da quattro conduttori: si arricchisce il cast del nuovo programma del mezzogiorno

Mancano poco più di due settimane al debutto di Camper, il programma estivo del mezzogiorno di Rai1 che da lunedì 6 giugno prenderà il posto della trasmissione condotta da Antonella Clerici, che andrà in ferie fino a settembre. Abbiamo già parlato più volte di come cambierà il palinsesto di Rai1 nella bella stagione e oggi, riprendendo alcune anticipazioni lanciate in rete da TvBlog, siamo in grado di rivelare ulteriori dettagli, iniziando dai conduttori: alla già annunciata coppia formata da Tinto e Roberta Morise, si aggiungono Elisa Silvestrin, che sarà l’autista del camper, e Federica De Denaro, che non sarà in viaggio ma interverrà in diretta da uno studio Rai di Roma.

Camper rivoluzionerà il mezzogiorno estivo di Rai1: sarà una sorta di Linea Verde ‘in diretta’

Come si è già detto più volte nelle ultime settimane, il programma itinerante che condurranno in estate Roberta Morise e Tinto, con la partecipazione delle altre due conduttrici citate nel paragrafo precedente, sarà un po’ come Linea Verde ma in diretta, anziché con puntate registrate. Da Blogo scopriamo inoltre che la prima settimana, quindi da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, la messa in onda avverrà dalla Campania, regione della quale i padroni di casa del programma faranno conoscere al grande pubblico le più belle località. Da lunedì 13, invece, le telecamere si sposteranno altrove e il camper percorrerà, ogni settimana, una regione italiana diversa.

E’ sempre mezzogiorno torna lunedì 12 settembre: ultima puntata di Camper prevista per venerdì 9

Farà compagnia al pubblico del primo canale della Rai fino al secondo venerdì di settembre il programma estivo che prenderà il posto di Antonella Clerici, che sarà il 9. Dal lunedì successivo, il 12 esattamente, tornerà invece E’ sempre mezzogiorno, con la sua terza edizione, che occuperà il palinsesto di Rai1, come nelle prime due stagioni, dalle 11.55 alle 13.25 per cinque giorni a settimana.