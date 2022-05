Elena Bonelli porta la canzone romana al Senato: domani la diretta su Rai1

Domani l’evento “Senato&Cultura-Omaggio a Roma” in onda su Rai1 alle 11.30: ospite Elena Bonelli

Diretta speciale domani, sabato 7 maggio 2022, su Rai1, a partire dalle 11.30, per un evento interamente dedicato alla capitale. La manifestazione verrà trasmessa dal Senato della Repubblica, Palazzo Madama, e vedrà tra gli ospiti la cantante Elena Bonelli, soprannominata ‘La voce di Roma’. Elena è un artista a tutto campo: canta, recita e scrive. Con lei la canzone romana domani approderà davanti alla Presidente del Senato Elisabetta Casellati, essendo ambasciatrice della canzone romana nel mondo. Nell’evento la Bonelli si esibirà con un’orchestra formata da diciotto elementi, la Big Band diretta dal Maestro Massimo Pirone. La manifestazione fa parte di ‘Senato & Cultura’, ciclo di celebrazioni promosso proprio da Elisabetta Casellati nell’ambito del protocollo d’intesa che vede il Senato e la Rai impegnati a far conoscere il patrimonio artistico-culturale d’Italia con la valorizzazione delle eccellenze.

Elena Bonelli e il successo della canzone romana nel mondo

A presenziare all’evento sarà il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il progetto in questione ha visto negli anni la partecipazione di grandi personaggi quali Dacia Maraini, Ennio Morricone, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e non solo. La diretta su Rai1 di ‘Senato&Cultura-Omaggio a Roma’ durerà un’ora, quindi accompagnerà i telespettatori fino alle 12.30 circa.

Grazie ad Elena Bonelli, come suddetto tra gli ospiti della manifestazione, la canzone romana è tornata in auge, successo confermato dal libro intitolato proprio ‘La canzone romana’, pubblicato alcuni mesi fa con Newton Compton Editori, che è letteralmente andato a ruba. Non solo libri ma anche docu-film musicali e tantissimi concerti per l’artista, che tiene nelle università italiane e negli atenei di tutto il mondo Lectio Magistralis coinvolgendo tantissimi giovani studenti.



I prossimi impegni musicali della ‘voce di Roma’

Dopo l’evento di domani, Elena Bonelli sarà protagonista di tanti altri progetti riguardanti la romanità, come presentazioni, ospitate in televisione e kermesse. Tra gli avvenimenti più importanti segnaliamo gli eventi culturali allo Stato Maggiore della Difesa, a Palazzo Rospigliosi di Zagarolo, alla Fiera del libro e degli autori 2022 e altri ancora. Per conoscere le date e tutti i dettagli, consigliamo di seguire l’artista sui social.