Minacciata di morte Eleonora Daniele: un pericoloso hater è finito nei guai

La conduttrice di Storie Italiane e i suoi familiari sono stati minacciati di morte

Apprendiamo da Davide Maggio la notizia, che a sua volta l’ha ripresa dal Corriere: Eleonora Daniele pare sia stata minacciata di morte sui social da un hater, contro il quale ha sporto denuncia facendo partire un’indagine da parte della Procura di Roma. L’indagine, a quanto pare, ha portato all’individuazione del presunto responsabile dei messaggi intimidatori, ora indagato per minacce e diffamazione. Stando a quanto apprendiamo alla fonte, l’hater pare usasse uno pseudonimo: tuttavia la polizia postale è riuscita a rintracciarlo. I post pubblicati su instagram dalla conduttrice, che l’hater ha commentato appunto con minacce, sono stati rimossi per ragioni di sicurezza, ma la polizia è comunque riuscita a svolgere tutto il lavoro di indagine smascherando colui che ora è accusato, come suddetto, di minacce ai danni non solo di Eleonora ma anche dei suoi familiari.

Chi è l’hater che ha minacciato Eleonora Daniele e la sua famiglia sui social

Davide Maggio ha rivela anche chi è il presunto hater che ha minacciato la conduttrice di Storie Italiane: ovviamente non fa il nome, per motivi di privacy, ma si limita a parlare delle sue origini e della zona d’Italia nella quale è residente. Il sito in questione afferma inoltre che è stata rintracciata anche una seconda persona, sempre in qualche modo legata alle minacce ricevute sui social dalla conduttrice, che pare viva nella periferia della stessa città del primo hater. Ora si cercherà, dunque, di capire quali sono le responsabilità che eventualmente verranno addebitate ai presunti colpevoli.

Minacciati anche il marito Giulio Tassoni e la figlia Carlotta, di due anni

Non c’è di mezzo solo Eleonora Daniele: come abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, pare che le minacce siano state rivolte anche al marito Giulio e alla figlia Carlotta, che compirà due anni tra qualche settimana e alla quale la conduttrice ha dedicato un bellissimo post domenica scorsa in occasione della festa della mamma. E giustizia verrà sicuramente fatta per Eleonora, da anni sempre in prima linea con il suo programma in varie battaglie, anche quelle legate agli attacchi tramite i social.