Eleonora Daniele mamma felice (FOTO): oggi non è un giorno come tutti gli altri

Mamma da due anni: la conduttrice di Storie Italiane felice per il compleanno di sua figlia Carlotta

Sono trascorsi due anni da quel 25 maggio in cui Eleonora Daniele, inaspettatamente, non si è presentata alla conduzione del suo programma, avendo partorito da poche ore. Proprio così: il 24 maggio 2020 ha condotto quella che non immaginava sarebbe stata l’ultima puntata stagionale del programma e, solo poche ore più tardi, ha dato alla luce sua figlia in una clinica romana. Secondo compleanno oggi, quindi, per la piccola Carlotta, alla quale Eleonora ha dedicato un bellissimo post condiviso in una storia di instagram, allegando la foto visibile in alto. “Buon compleanno” ha scritto nella didascalia dell’immagine, aggiungendo un cuore rosso.

Eleonora Daniele e il compleanno della figlia: “Che la vita ti dia solo cose belle”

“Piccola mia, che la vita ti porti tutte le cose più belle del mondo” è la dedica che la conduttrice di Storie Italiane ha fatto alla sua bambina, nata dal matrimonio con Giulio Tassoni, suo marito dal mese di settembre del 2019.

Non solo il messaggio d’auguri per Carlotta: Eleonora Daniele tra gli ultimi post di instagram ha condiviso anche il video dell’intervento di Maria Falcone nel suo programma, avvenuto nella puntata di lunedì: “E’ una donna straordinaria che chiede a gran voce un cambiamento culturale per dire sempre più forte NO alla mafia e che evidenzia quanto sono importanti le scuole e le nuove generazioni” ha scritto nello stato del post in questione. Parole molto forti, lo ricordiamo, quelle che la sorella di Giovanni Falcone ha espresso in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci, documentata in vari programmi di Rai1 l’altro ieri.

Ultime puntate dell’edizione 2021/2022 di Storie Italiane: la trasmissione verso lo stop estivo

E’ giunta quasi a conclusione anche questa stagione del seguitissimo programma del mattino di Rai1: dopo l’appuntamento di oggi, Eleonora Daniele sarà infatti in video per poco più di un’altra settimana, concludendo ufficialmente l’edizione 2021-22 venerdì 3 giugno. Sarà Unomattina Estate ad occupare la fascia oraria compresa tra le 10.00 e le 12.00 a partire dal lunedì successivo, in un palinsesto estivo completamente rinnovato che vedrà inoltre, a partire da mezzogiorno, la messa in onda del nuovo programma itinerante Camper.