Francesca De Andrè choc: “Calci in testa dal fidanzato, rischiata la morte”

Il dramma di Francesca De Andrè: “Subite violenze dall’ex fidanzato, ha rischiato di uccidermi”

Sul settimanale Chi la ex gieffina Francesca De Andrè ha portato a galla una storia agghiacciante. La nipote di Faber infatti ha raccontato alla rivista gestita da Alfonso Signorini la sua ultima storia, terminata nel peggiore dei modi. La showgirl ha infatti subito delle gravissime violenze da parte dell’ex fidanzato e parlando alla rivista ha fornito retroscena e dettagli veramente impietosi. Partendo dagli scatti con il volto tumefatto, segni della violenza portati da questo amore tossico che la De Andrè ha vissuto fino a poco fa. Per la prima volta la nipote d’arte ha parlato nel dettaglio di quanto accaduto, tornando su un episodio specifico:

Ero a terra. Il sangue usciva da ogni parte del mio corpo, dalla mia testa piena di buchi, dalle mie labbra. Urlavo ‘Basta, basta, fermati’. Ricordo una serie di calci in testa uno via l’altro, poi il vuoto. Ho rischiato la morte

La nipote d’arte confessa: “Non volevo denunciarlo”

Nonostante tutte le cattiverie subite, con gli evidenti segni portati sul corpo, Francesca De Andrè non aveva mai voluto denunciare quanto accaduto fino a qualche settimana fa. E non lo avrebbe fatto neanche l’ultima volta, quando l’ira e la rabbia gratuita dell’uomo si sono abbattute come un uragano sulla nipote di Fabrizio De Andrè: “Non volevo denunciarlo, ma questa volta, l’ultima volta, la denuncia era d’ufficio perché è stato colto in flagranza di reato. Ha provato a scappare, poi lo hanno preso e io sono finita in codice rosso all’ospedale” – il dramma raccontato dall’ex naufraga e gieffina al settimanale Chi – .

Francesca De Andrè racconta la vita dopo l’aggressione: “Sono sola”

Proseguendo l’intervista al giornale diretto da Alfonso Signorini Francesca De Andrè ha poi spiegato come stanno le cose oggi, a distanza di qualche settimana da quanto accaduto. La showgirl vive isolata in un residence, lontano dalla casa dei terribili fatti. E la sensazione di vuoto che pervade la ragazza non accenna a diminuire: “Sono sola, con pochi amici. Io non sono fatta sbagliata, cercavo solo di costruire una famiglia” – ha raccontato la nipote del celebre artista – . Da ora però sarà tempo di ripartire.