Isola dei Famosi, Blind scoppia a piangere: “Stufo di sentirmi dire burattino”

Ilary Blasi riprende i concorrenti dopo lo sfogo di Blind: “Cerchiamo di abbassare i toni”

Nella puntata de L’Isola dei Famosi di questa sera c’è stato uno sfogo improvviso di Blind, che tra le lacrime ha pronunciato le testuali parole: “Sono arrivato al limite, certe parole mi fanno male, mi sono stufato di sentirmi dire burattino, un po’ di rispetto, pensa che bell’esempio che danno”. La conduttrice non ha perso tempo per riprendere i concorrenti: “Cerchiamo di abbassare i toni e parlare con un linguaggio più consono con gli italiani, siete ripresi. Vai avanti per la tua strada”.



Clemente Russo l’ha svelato nella nuova puntata: “Ecco chi è stato a scoprire il gioco di Nicolas”

Blind che non ha fatto sconti a un naufrago è scoppiato a piangere a La Palapa stasera, e a spiegare la ragione del suo crollo emotivo ci ha pensato Clemente Russo: “Se si sente in questo modo è per la motivazione che ho detto fuori, è stato lui a scoprire il gioco che ha fatto Nicolas, che mi ha accusato di essere un complottista, quando io non c’ero nemmeno. L’ha scovato”. Il marito di Laura sempre riferendosi al giovane rapper ha aggiunto: “Poverino si è dimenticato di dire la cosa più importante, vorrei chiedergli di spiegare i complotti”. L’ex concorrente di X Factor riferendosi all’attore ha detto: “Ha nominato Estefania e a loro ha detto un’altra cosa, io sono leale”. E’ intervenuta Laura Maddaloni, lanciando una frecciata a Valdimir Luxuria che questa sera riferendosi a lei e a suo marito ha affermato: “Attenzione al gatto e alla volpe”. La judoka ha sottolineato: “Sentite bene e poi dite il gatto e la volpe chi è!”.

La precisazione di Vladimir Luxuria ai naufraghi: “Non ho puntato nemici sull’Isola”

Nicolas Vaporidis si è difeso dagli attacchi ricevuti: “Non sto facendo il doppiogioco non sono queste le mie intenzioni, ho detto opportunista non complottista, sei venuto a parlare male di me con lui, hai offeso un ragazzo di 20 anni, sono bugie, hanno ragione loro”. Per concludere Vladimir Luxuria ci ha tenuto a fare una precisazione a Clemente e a tutto il resto del gruppo: