Choc a La vita in diretta, Barbara Alberti furiosa: “Bassezza schifosa!”

La rabbia di Barbara Alberti per la storia di Tiziana Cantone: “Bassezza schifosa quello che sta succedendo”

Non c’è pace per Tiziana Cantone, la ragazza di Napoli morta in circostanze misteriose alcuni anni fa, apparentemente per suicidio, dopo aver scoperto che alcuni video che la ritraevano in atteggiamenti molto intimi con un uomo sono finiti online. Una vicenda della quale si è ampiamente parlato in tanti programmi televisivi, ora tornata sotto i riflettori poiché, impressionante ma purtroppo vero, in rete si è scatenata di nuovo un’assurda violenza nei suoi confronti, con nuovi filmati che circolano su siti ‘per adulti’, diciamo così. E di ciò hanno parlato gli ospiti di Alberto Matano a La vita in diretta dove, nel talk che si è svolto nella seconda parte della trasmissione, la Alberti non ha nascosto la sua indignazione parlando di “bassezza schifosa”.

“Arretratezza primordiale”, la rabbia dell’ospite di Alberto Matano a La vita in diretta

“Purtroppo qualcosa che finisce in rete non la si può più cancellare” ha commentato Alberto Matano, al quale Barbara Alberti, furiosa per quanto sta succedendo nei confronti di Tiziana, che non trova pace neanche da morta, ha risposto:

Questa è la prova che siamo di un’arretratezza primordiale rispetto alla sessualità femminile, che non è digerita e non è assolutamente ammessa.

“Quello che per un uomo sarebbe un vanto, ad una donna può costare la vita” sono state le durissime parole di Barbara ai microfoni del programma pomeridiano di Rai1. “Tiziana è morta per aver commesso uno dei più comuni atti sessuali…”.

La vita in diretta, lo sfogo di Barbara Alberti: “Neanche la morte protegge quella ragazza”

“Neppure la sua morte riesce a mettere Tiziana al riparo da tutto ciò” ha aggiunto successivamente l’ospite de La vita in diretta, continuando: “Gli sciacalli che si accaniscono contro di lei in rete sono di una bassezza veramente schifosa!”. Barbara ha poi concluso dicendo che la libertà delle donne è una conquista ancora forse troppo recente, alla quale in molti non si sono abituati, precisando che culturalmente la nostra società è molto indietro e che ad un uomo ciò che è accaduto a Tiziana Cantone non sarebbe mai successo.