La vita in diretta, racconto choc di Gloria Guida: “Hanno ipnotizzato…”

Gloria Guida, testimonianza choc nel programma di Alberto Matano: “I ladri hanno ipnotizzato…”

Si è parlato di truffe ai danni degli anziani nel talk che si è svolto oggi, lunedì 9 maggio, nella seconda parte della puntata de La vita in diretta, con il padrone di casa Alberto Matano che ha ospitato, tra gli altri, la moglie di Johnny Dorelli. Lei, come gli altri ospiti, ossia Lino Banfi, Chiara Giallonardo e Simona Izzo, ha messo in guardia i telespettatori proprio sulle truffe, raccontando una terribile esperienza che la nonna ha vissuto purtroppo sulla sua pelle.

L’abbiamo sempre messa in guardia dicendole di fare attenzione e di non aprire a nessuno, eppure è stata truffata

ha dichiarato, raccontando: “Lei in qualche modo si è fatta ipnotizzare…”.

La vita in diretta, il racconto dell’ospite di Alberto Matano: “Mia nonna ha perso quel poco che aveva”

“L’hanno praticamente ipnotizzata e le hanno portato via quel poco che teneva in casa” ha rivelato Gloria Guida ai microfoni del rotocalco pomeridiano della prima rete della Rai, la quale ha spiegato che il problema delle truffe si pone anche dopo poiché le vittime si vergognano di essere state raggirate e soffrono. “La sofferenza per la truffa gli anziani se la trascinano poi per tutto il resto della loro vita, per quel poco che rimane loro da vivere…” ha asserito successivamente, chiedendosi con dispiacere “Per quale motivo si condannano queste persone a vivere male, alla loro età e tutte le loro fragilità?”.

Le testimonianze sulle truffe degli ospiti di Alberto Matano a La vita in diretta

A raccontare un episodio particolare è stata anche Simona Izzo, che ha parlato di una signora anziana che, costretta a fare un prelievo in banca per dare 500€ a coloro che non immaginava fossero dei ladri, ha memorizzato il numero di targa dell’auto dei malviventi, giocando i numeri con successo! “Quei ladri poi sono stati puniti. Ho voluto raccontare questa storia perchè è vera e soprattutto è bellissima” ha dichiarato la Izzo, mentre Chiara Giallonardo ha svelato di avere una nonna novantaduenne alla quale ha raccomandato di non aprire la porta e non fidarsi di sconosciuti.