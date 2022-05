Luca Argentero si lascia andare a Italia Si: “La mia vita stravolta da…”

Luca Argentero a cuore aperto: “Cristina Marino ha stravolto in positivo la mia vita”

E’ intervenuto tramite un filmato registrato nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 7 maggio 2022, l’attore protagonista della fiction Doc-Nelle tue mani. Nel filmato in questione Luca ha parlato del suo ‘podio della vita’, prendendo parte quindi al tradizionale spazio del programma condotto da Marco Liorni che ogni sabato ospita personaggi famosi e non. Uno dei posti sul suo podio della vita Argentero lo ha riservato alla moglie Cristina Marino, nonché mamma della sua bambina, sulla quale ha dichiarato:

Ha stravolto in positivo la mia vita in modo molto semplice e naturale. La chiave del nostro amore è questa, non ci sono trucchi magici o ricette.

“E’ una ragazza splendida, piena di luce e di energia” ha aggiunto subito dopo, continuando: “Mi ha travolto, raccolto e trasportato verso l’alto”.

“Nulla esisterebbe senza di lei”, l’attore di Doc e la confessione sulla moglie

“E’ vero che mia figlia è la cosa più importante della mia vita, ma è altresì vero che nulla esisterebbe senza Cristina” ha dichiarato inoltre Luca Argentero a Italia Si, definendo poi la Marino “una fonte inesauribile di luce”. Ha poi rivelato che il loro rapporto di coppia è basato sulla trasparenza totale, ammettendo di non riuscire ad immaginare che ci possano essere rapporti nei quali si celano alcune verità. “La sincerità penso sia alla base di qualunque rapporto che si possa considerare sano” ha asserito. L’attore ha sottolineato anche che per lui è importante cercare di portare nel suo essere marito e nel suo essere padre, i valori che gli sono stati impartiti dai propri genitori.

Italia Si e il podio della vita di Luca Argentero: “Ci metto sopra anche il lavoro”

Non solo l’amore per la moglie e per la figlia ma anche il suo lavoro: l’attore nel programma di Marco Liorni ha messo infatti anche la sua professione sul podio della vita, dicendosi felice di essere riuscito a trasformare la passione per la recitazione, appunto, in un lavoro. “E’ bello anche avere la possibilità di scegliere le persone con cui lavorare” ha ammesso.