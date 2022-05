Manuel Bortuzzo, feroci polemiche sul padre: “Non gioco con il gossip”

Franco Bortuzzo sotto accusa si difende: “Non mi sono mai pronunciato sulla storia di mio figlio”

Una decina di giorni fa Manuel Bortuzzo ha rivelato alla stampa di aver deciso di mettere la parola fine alla sua storia d’amore con Lulù Selassié. E da quel momento di illazioni ne sono state fatte davvero tante. E’ finito al centro delle polemiche anche il padre del ragazzo, soprattutto dopo ciò che ha rivelato la principessa etiope sull’ultimo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Oggi il settimanale Nuovo ha voluto dargli la facoltà di difendersi. Ed in questa circostanza l’uomo ha precisato di non aver mai e poi mai messo becco sulla storia di suo figlio:

“Non ho voglia di giocare con il gossip…Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio…”

Manuel Bortuzzo, suo padre non ci sta: “Non ho mai interferito sulle sue vicende personali”

Successivamente Franco Bortuzzo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha anche ammesso di essere ovviamente presente nella vita di suo figlio, aggiungendo però di non aver mai interferito, nonostante tutto ciò che è stato detto in queste settimane sul suo conto:

“Lo ammetto…Sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali…”

Queste sue parole metteranno fine alle polemiche? Difatti sono stati tanti a dare la colpa all’uomo per la fine della storia tra Lulù Selassié e suo figlio, il quale ha fatto un gesto choc sui social proprio ieri.

Lulù Selassié e la frecciatina velenosa del padre del ragazzo: “I genitori ci vedono lungo”

Il padre di Manuel Bortuzzo ha concluso questo suo intervento sul settimanale diretto da Riccardo Signorotti cogliendo la palla al balzo anche per lanciare una frecciatina nemmeno troppo velata nei confronti della ex fidanzata di suo figlio:

“Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo…”

Difatti l’uomo, anche nel periodo in cui il figlio e Lulù erano nella casa, non ha mai fatto mistero di avere più di qualche perplessità sul loro rapporto: “Conoscendo le ex di Manuel, posso dire che lei si discosta un po’ come stile di vita…”