Marco Carrara risponde per le rime a un hater, plauso dai colleghi!

La risposta piccata del giornalista di Agorà al suo hater: “Guardi un po’ cosa ho fatto…”

Accade spesso ai protagonisti del piccolo schermo di essere presi di mira dai cosiddetti ‘leoni da tastiera’ e oggi è toccato a Marco Carrara, giornalista di Agorà che vediamo anche alla conduzione di Timeline Focus. Da anni volto delle due trasmissioni del mattino di Rai3, Marco è sempre più amato dal pubblico televisivo ma, come accade un po’ a tutti i personaggi famosi, non le viene risparmiata qualche critica ogni tanto: l’ultima è arrivata da parte di un hater del quale ha oscurato il nome per motivi di privacy, che lo ha provocato ritenendolo ‘reo’ di essere apparso in diretta con una pochette dai colori della bandiera dell’Ucraina inserita nel taschino della giacca. “La pochette per l’Ucraina… per i morti sul lavoro l’hai mai indossata una pochette?!” è stata la provocazione che gli ha lanciato il misterioso utente, al quale, come anticipato, ha risposto per le rime.

Marco Carrara asfalta il suo hater: “Pochette per i morti sul lavoro? Ho fatto molto di più, vada a vedere”

“Per i morti sul lavoro ho fatto molto di più. Ho elencato i nomi e i cognomi delle duecento persone che solo quest’anno hanno perso la vita e l’ho fatto in occasione della Festa del Lavoro, le allego il video” è stata la risposta piccata del giovane giornalista bergamasco, che ha dunque allegato il video dell’intervento alla celebrazione che ha citato, ricevendo un vero e proprio plauso da tanti colleghi del mondo dello spettacolo i quali hanno commentato i post che ha condiviso sui social sbeffeggiando l’hater.

Marco Carrara tra Agorà e Timeline Focus: un’altra stagione di successo su Rai3

Se l’è andata a cercare il leone da tastiera, o forse dovremmo dire la ‘leonessa’ perchè sembrerebbe trattarsi di una donna. Al post con cui ha replicato all’attacco del suo detrattore il conduttore di Timeline ha aggiunto ironicamente lo stato: “Oggi mi sono svegliato bene”.

Critiche sui social a parte, Marco si gode il successo ottenuto anche in questa stagione tv, che volge ormai al termine, nel corso della quale il sabato mattina con la sua trasmissione ha registrato sempre ottimi ascolti, tanto da diventare uno dei volti più popolari della terza rete della Tv di Stato.