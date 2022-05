Miriana Trevisan spara a zero su tre ex gieffini: “Volevano denigrarmi”

La nota showgirl non le manda a dire e ha già diffidato Katia Ricciarelli, Giacomo Urtis e Soleil Sorge

Non poteva lasciar correre, Miriana Trevisan, che si è ritrovata addosso parole assurde e grosse da parte di tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip ovvero Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, che infatti sono stati tutti diffidati (ovvero invitati, da un avvocato, ad astenersi da un determinato comportamento). A parlarne ci ha pensato la diretta interessata in un’intervista al settimanale Nuovo Tv: “Volevano denigrarmi e volevano colpirmi e lo hanno fatto usando il mio essere madre e donna libera”.

Miriana Trevisan furiosa dopo l’esperienza al GF Vip: “Nessun rispetto per mio figlio”

Solo perché l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha provato una certa simpatia per Nicola Pisu e poi ha provato forti emozioni per Biagio D’Anelli non è possibile che sia bersaglio di ingiurie e parole grosse da parte dei suoi ex colleghi, che infatti sono stati diffidati. E’ anche furiosa perché “non c’è stato rispetto per mio figlio”, che ascoltava da casa, e che poteva soffrirne in ogni momento, anche se con lui c’era sempre suo padre Pago, che ha sempre protetto Miriana. Quest’ultima ce l’ha con i gieffini sopracitati perché hanno raccontato episodi dipingendola come una poco di buono, quando invece crede nell’amore vero e con Biagio ci credeva davvero tanto, ma la storia è andata in un diverso modo.

Ritorno di fiamma con Pago? Miriana spegne le speranze dei fan: “Non è così”

I fan vorrebbero che Miriana Trevisan e Pago tornassero assieme ed è un pensiero dolce, che fa molto piacere a lei, ma ha subito spento le loro speranze dicendo che non tornerà più con lui; si vogliono bene come fratello e sorella, vanno molto d’accordo, ma il rapporto che si è venuto a creare è così da più di dieci anni. Nel frattempo ha deciso di concentrarsi su suo figlio e sul lavoro. Spera di poter svelare alcune novità il più presto possibile e spera anche di poter fare un salto di qualità, magari conducendo un bel programma televisivo, d’altronde l’esperienza non le manca di certo.