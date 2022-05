Monica Setta e il successo del libro ‘Italia Domani’, grande festa a Roma

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 19, 2022 , in Personaggi Tv

E’ già tra i più venduti il nuovo libro della conduttrice di Unomattina in famiglia e Generazione Z

Va a ruba il nuovo libro di Monica Setta, ‘Italia Domani’, uscito recentemente. E proprio per festeggiare il successo della sua ultima fatica letteraria la giornalista e conduttrice di Unomattina in famiglia e Generazione Z ha organizzato un aperitivo al tramonto nel verde di Villa Borghese, al quale è seguito un dinner place. ‘Italia Domani’ è edito da RaiLibri e parla del PNRR, ossia il piano nazionale di ripresa e resilienza. Trenta invitati hanno partecipato alla serata che si è tenuta presso la sala degli specchi del Parco dei Principi, decorata da peonie rosa, candele profumate e un ricco menù a base di ravioli cacio e pepe, mezzi paccheri al ragù di carni bianche e asparagi, filetto di vitello ai tre pepi, crudo di pesce, patate viola alle rose, concludendo con tagliata di frutta in cialda con gelato al limone, tra vini e bollicine italiane.

Tutti gli invitati che hanno partecipato alla cena organizzata da Monica Setta a Roma

A tavola con Monica Setta i protagonisti dei libro, ossia il Leader della Lega Matteo Salvini accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, il Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti, la Presidente di Poste spa ed ANIA Maria Bianca Farina, i sottosegretari alla Transizione Ecologica Vannia Gava e al Lavoro e alle Politiche Sociali Tiziana Nisini, il Presidente dei Giovani Industriali di Confindustria Nazionale Riccardo Di Stefano, il numero uno degli industriali di Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, l’Onorevole Matteo Colaninno, il commissario straordinario di Alitalia Gabriele Fava. Hanno preso parte al party dedicato a ‘Italia Domani’ anche il professor Giampaolo Tortora, il professor Luigi Masoni, la giornalista Fabiola Paterniti, la nota attrice Barbara Bouchet, la giornalista del TG1 Cecilia Primerano e varie amiche di Monica. Presenti, infine, anche Roberto Sergio, Paolo Corsini, il professor Stefano Gentileschi con la moglie Maria Servillo, il responsabile dei Grandi Patrimoni della Bnl Bnp Paribas Giuseppe Sciscione e l’epidemiologo Massimo Ciccozzi. Immancabili, ovviamente, i familiari della Setta, ossia la figlia Gaia Torlontano, la mamma Liliam e i cugini Sabrina, Filippo e Giuseppe. Di seguito alcune foto della serata, disponibili sul sito Lifestyleblog.it, dove è presente una ricca gallery:

Monica Setta tra il successo di Unomattina in famiglia e Generazione Z

Libro a parte, Monica in queste settimane è impegnata con le ultime puntate stagionali di Unomattina in famiglia, che ricondurrà nella prossima stagione tv sempre con Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli, ma la vediamo anche il martedì notte su Rai2 con Generazione Z.